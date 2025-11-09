José, experto en empleo, sobre los sueldos en España: “El salario medio son 16.000€, con eso una familia no puede vivir”

Las claves nuevo Generado con IA El pluriempleo en España alcanza un récord con casi 600.000 personas que compaginan varios trabajos, principalmente en hostelería, turismo y comercio. El salario medio más frecuente en España es de 16.000 euros anuales, cifra insuficiente para cubrir el coste de vida de una familia, según el experto José Canseco. Existen importantes brechas salariales y una alta inestabilidad laboral, afectando especialmente a jóvenes y mayores de 55 años, obligados a buscar empleos precarios o múltiples. El aumento del coste de contratación, la burocracia y la inflexibilidad frenan la creación de empleo estable y empujan a más trabajadores a darse de alta como autónomos o a abandonar la actividad.

El pluriempleo en España ha batido un preocupante nuevo récord llegando a casi 600.000 personas que compaginan dos o más empleos para lograr costear el coste de vida en el país.

De esta forma, este fenómeno solo ha ido en alza, aumentando más de un 40% en los últimos 10 años, sobre todo en sectores como la hostelería, el turismo y el comercio.

Con estos datos, el profesor y experto en Recursos Humanos, José Canseco, habló en el programa de Cope, La Linterna, sobre esta modalidad laboral y cuáles son las causas de su repunte.

"Hay que comer igual"

Canseco, comenzó explicando que lo que reflejan estos datos es que "el coste de vida sube y el salario es insuficiente, tenemos un salario a tiempo parcial que es ridículo".

"En hombres es de 12.900 euros brutos al año y para mujeres unos 11.600 euros brutos anuales, por lo tanto, también hay brecha salarial. Además, el salario más frecuente de media es 16.000 euros, con eso una familia promedio española no puede vivir", continuó exponiendo el profesor.

Muchas veces se ha comentado que el mercado laboral español es desestructurado. Así, existen figuras como los fijos discontinuos, que son empleados que están en la plantilla de la empresa y mantienen sus derechos como empleados, pero solo cobran durante los periodos de actividad.

Sobre este tipo de trabajadores comentó el experto que "cuando la gente no está llamada a la actividad, la prestación no es suficiente, hay que comer igual".

"Esto y otras cosas hacen que la gente tenga que buscarse la vida, por decirlo de alguna forma y buscar varios trabajos, no hay otra realidad", declaró Canseco.

Ahora bien, el experto volvió a recalcar que, a pesar de que "tenemos una tasa de desempleo relativamente baja" esto se debe a que la población ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha hecho que el trabajo, por su parte, se redistribuya.

Así nacen los puestos a tiempo parcial como explicó el profesor. Esto, a su vez, genera otra incómoda situación en la que "tenemos el mismo trabajo redistribuido entre mucha gente y luego tenemos una inestabilidad en el empleo muy grande", comentó el experto.

Los más afectados por esta inestabilidad son los jóvenes y los mayores de 55 años: "Sabemos que a partir de los 50 o 55 años, depende de la profesión, te sacan del mercado laboral, es muy difícil, esa gente hace colaboraciones, se da de alta de autónomos... y los jóvenes igual", declaró Canseco.

A esta ecuación se suma que existe una brecha salarial de entre un 25% o un 10%, "depende de qué tipo de salario estemos hablando".

"Las políticas no están funcionando, claramente lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es una reforma laboral que modernice el sistema de relaciones laborales individuales y colectivas en España", opinó el especialista en Recursos Humanos.

Además recalcó que para modernizar el sistema laboral español es preciso también mirar a otros países y a su forma de distribuir el empleo: "No somos una isla".

El coste de contratar es otro de los problemas detrás de esto, ya que, según el experto, ha aumentado considerablemente en los últimos años.

"Como sabéis, estamos en un país donde el 99,8% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y las cotizaciones están subiendo", señaló el especialista.

Al final, comentó que "la inflexibilidad y la burocracia" hacen que en muchos casos las compañías no vean rentable contratar trabajadores porque supone "un lastre". Esto genera que "haya muchos más autónomos que se estén pensando dejar la actividad o hacer un cese, porque no sale a cuenta".