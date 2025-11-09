Angie, experta en ahorro da el truco para ahorrar con un salario de 1.300€: "Podrás crear un fondo de emergencia"

Imagen generada por IA de un hombre ahorrando y una imagen de Angie, coach de ahorro. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Angie, coach y experta en ahorro, explica cómo es posible ahorrar con un salario de 1.300 euros mensuales en España mediante una correcta organización de los gastos. El método consiste en dividir el salario en categorías: necesidades (gastos fijos como alquiler, comida y transporte), ocio, deudas, ahorros e inversiones, asignando cantidades específicas a cada una. La experta recomienda destinar al menos el 10% del salario (130 euros) al ahorro para crear un fondo de emergencia antes de pensar en otros objetivos financieros como la compra de una vivienda. Angie sugiere que, si no es posible ahorrar más, se valore la posibilidad de incrementar los ingresos con un trabajo alternativo o solicitando un aumento salarial.

Ya sea para comprarse una casa, un coche o algún viaje, cada uno con una finalidad diferente pero todos requieren el mismo gesto: ahorrar.

Sin embargo, a muchas personas entre tantos gastos mensuales y unos salarios limitados, se les complica ahorrar.

Por ello, la coach y experta en ahorro, Angie, explicó cómo se puede ahorrar todos los meses con un salario de 1.300 euros en España.

Objetivo: ahorro

En España, ahorrar se ha convertido en un desafío creciente para buena parte de la población, especialmente en un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la inestabilidad laboral.

Aunque tradicionalmente el ahorro ha sido un valor muy arraigado en la cultura española, en los últimos años muchas familias han visto cómo su capacidad para guardar dinero disminuye.

Los precios de productos básicos y los gastos fijos mensuales, junto con sueldos que no siempre se ajustan al coste de vida, dificultan mantener un colchón financiero o planificar a largo plazo.

En este escenario, la educación financiera se presenta como una herramienta clave para mejorar la gestión del dinero y fomentar hábitos económicos sostenibles.

Así, como consecuencia, ha surgido la figura de las "coach de ahorro" o asesoras financieras personales, profesionales que ayudan a las personas a organizar sus finanzas, reducir gastos innecesarios y aprender a planificar su economía diaria.

Un ejemplo de ello es Angie, una de las coach y expertas en ahorro más conocidas en el ámbito digital, que ha ganado popularidad por su forma cercana y accesible de enseñar a ahorrar.

En uno de sus vídeos, la experta se encargaba de señalar los pasos clave para enseñar cómo se consigue ahorrar con un salario de 1.300 euros, una remuneración ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Lo primero que va a tener que hacer es dividirlo en categorías", aseguraba. "Vamos a empezar por las necesidades, el ocio, las deudas, ahorros y las inversiones".

En el caso de las necesidades, ahí englobaba todos esos gastos fijos necesarios y cuya cifra se complica limitar o disminuir.

"Vas a meter todo lo que sí o sí necesitas para vivir, como el alquiler (450 euros), la comida (200 euros), el transporte (125 euros), el seguro (80 euros), el móvil (15 euros), agua, luz, gas e internet (100 euros). Todo eso lo vas a englobar en necesidades o gastos fijos", afirmaba Angie.

El siguiente era el apartado del ocio, en el que la experta indicó que es "donde a la mayoría de la gente se le suele ir el dinero sin darse cuenta".

"Vamos a distribuir el dinero de esta forma: en salidas 100 euros, en ropa 50 euros, gimnasio 40 euros, en belleza 50 euros y en Netflix 10 euros", apuntaba. "Esto lo pueden redistribuir de la manera que consideres necesario".

Como consecuencia, lo sobrante se iría para guardarlo: "Nos va a quedar el 10% para poder ahorrarlo (130 euros) y lo vas a ahorrar para crear tu fondo de emergencia. Y cuando terminas de crear tu fondo de emergencia, vas a empezar a ahorrar para una casa".

No obstante, también incluyó otro consejo: si no se puede ahorrar más, entonces es clave recibir más ingresos.

"Algo que te puede ayudar a aumentar estos ahorros es buscarte un trabajo alternativo o pedir un aumento en el trabajo", aconsejaba Angie.