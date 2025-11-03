Fundación Abertis y UNICEF, unidas por México: "Impulsar educación STEM en niñas es invertir en el futuro"

El proyecto conjunto pretende empoderar a las jóvenes mexicanas para acercarlas a estas profesiones técnicas e impulsar el liderazgo femenino.

En un mundo donde la ciencia y la tecnología definen el rumbo de las sociedades, garantizar que las niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades de participar en estos ámbitos no solo es una cuestión de justicia, sino una inversión en el futuro colectivo. Con esta convicción, Fundación Abertis y UNICEF impulsan en México un ambicioso programa para fomentar la educación STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— entre niñas, niños y adolescentes, especialmente en comunidades vulnerables.

Durante el primer año del proyecto, la iniciativa ha alcanzado a más de 6.000 estudiantes en 347 escuelas de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, gracias a la capacitación de 440 docentes. En total, y considerando todas las actividades vinculadas al ecosistema STEM en el país, se estima que más de 70.000 personas se han beneficiado directa o indirectamente de este programa.

El objetivo es claro: reducir la brecha de género en las disciplinas STEM, un campo donde las mujeres siguen siendo minoría. Según la OCDE, solo entre el 30% y el 35% del alumnado mundial en estas carreras son mujeres, una cifra que en México es ligeramente superior, pero aún lejos de la paridad.

Inspirar vocaciones

Foro en el que participaron Fundación Abertis y UNICEF en Ciudad de México.

Revertir esta tendencia tiene mucho que ver con proporcionar a todos los actores del sector educativo las herramientas adecuadas para que estas personas alcancen sus metas. Pero no solo en lo que respecta a los aspectos meramente formativos, sino a todo lo que tiene que ver con aportar a estas jóvenes la confianza para desarrollar sus vocaciones. Es una forma de impulsar su espíritu crítico, su curiosidad y sus habilidades para imaginarse como futuras ingenieras, matemáticas o tecnólogas.

"No solo es una cuestión de equidad, sino una inversión en el talento que transformará el futuro", expresó Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis. Salgado, además, habló desde su propia experiencia, en su calidad no solo de representante de la institución, sino como ingeniera superior industrial y una firme defensora del liderazgo femenino en la ciencia. "Cuando les abrimos las puertas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, estamos construyendo una sociedad más innovadora, inclusiva y preparada para los desafíos globales", añadió.

Salgado también aprovechó su participación en un foro de alto nivel celebrado en Ciudad de México para señalar la importancia de promover una visión compartida entre los sectores público y privado para consolidar un entorno educativo equitativo: "Es imprescindible construir una visión común sobre la importancia de STEM para el presente y futuro de las niñas en México".

Innovar en materia de igualdad

Este encuentro también dio voz a las diferentes miradas que existen en torno a la relación entre la innovación y la diversidad. En este sentido, la presidenta de la Fundación Abertis introdujo el tema aludiendo al ejemplo de la inteligencia artificial: "Difícilmente tendremos una IA justa y sin sesgos de género si las mujeres siguen siendo minoría entre quienes diseñan y entrenan los algoritmos".

De la misma manera se manifestó Marta López Fesser, responsable de Alianzas Corporativas de UNICEF España, quien destacó que "el apoyo de la Fundación Abertis a la educación STEM para niñas y niños en México demuestra cómo, en alianza con UNICEF, es posible no solo estimular y acompañar vocaciones STEM entre las generaciones más jóvenes, sino también provocar reflexiones y diálogos trascendentales que subyacen en el modelo de convivencia actual para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, justa y compartida".

El compromiso del sector privado

Georgina Flamme, directora de Fundación Abertis, junto a niñas beneficiarias del programa STEM

La Fundación Abertis cuenta con el apoyo activo de Red de Carreteras de Occidente (RCO), filial del grupo en México, que colabora en la implementación local de las iniciativas. Su CEO destacó el papel del sector privado en la construcción de un futuro más equitativo: "Ir más allá del cumplimiento normativo significa asumir un liderazgo responsable. En RCO, impulsamos proyectos que combinan infraestructura, educación y sostenibilidad, demostrando que el crecimiento empresarial y el bienestar social pueden avanzar juntos".

Esta visión compartida refuerza la idea de que el progreso económico debe ir acompañado del progreso humano. La educación de calidad con perspectiva de género es, en este sentido, una herramienta clave para construir sociedades más prósperas y equitativas.

Una educación inclusiva para un futuro sostenible

La alianza entre Fundación Abertis y UNICEF, renovada en 2022, se apoya en dos pilares fundamentales: la mejora de la seguridad vial infantil y juvenil y el fortalecimiento del desarrollo educativo en comunidades vulnerables. Ambos objetivos se enmarcan en el compromiso de Abertis con la sostenibilidad y los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Más allá de la infraestructura vial, la Fundación impulsa proyectos sociales que buscan garantizar entornos más seguros e inclusivos para la infancia. En el caso del programa STEM, el enfoque es holístico: se trata de proporcionar oportunidades educativas, fomentar la equidad de género y abrir caminos hacia empleos de calidad en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

El trabajo de Fundación Abertis y UNICEF en México forma parte de una estrategia global que busca potenciar el desarrollo educativo y la igualdad de oportunidades en distintos países donde el grupo tiene presencia. Esta colaboración se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en particular el ODS 4 (educación de calidad), el ODS 5 (igualdad de género) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades).