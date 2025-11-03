Carlos Carbonell, propietario de 14 pisos: "En menos de un año me compré 9 y poco a poco fui creando mi patrimonio"

Imagen de Carlos Carbonell y una imagen generada por IA de un propietario con varias viviendas. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA España atraviesa una grave crisis de vivienda, con precios de alquiler y compra inalcanzables para la mayoría, mientras los inversores multiplican sus propiedades. Carlos Carbonell, exfutbolista profesional, ha construido un patrimonio de 14 pisos en la Comunidad Valenciana, dedicándose a la inversión y alquiler inmobiliario tras retirarse del deporte. Carbonell asegura haber comprado nueve pisos en menos de un año, optando por invertir sus ahorros en inmuebles en vez de lujos, y ahora vive de las rentas. El inversor afirma que puede alquilar algunos de sus pisos por hasta 1.000 euros al mes, lo que le proporciona seguridad y libertad financiera.

Es una realidad que España vive un grave problema de vivienda que provoca que los precios estén por las nubes y sea muy difícil poder adquirir una vivienda para la gente de a pie.

No obstante, las grandes riquezas e inversores todavía pueden permitirse comprar no solo una propiedad sino varias para poder alquilar la vivienda o revenderla a un precio mayor.

Uno de ellos es Carlos Carbonell, un inversor inmobiliario y exfutbolista con 14 propiedades que contó el funcionamiento de su negocio y forma de obtener ingresos asegurados cada mes.

El mercado inmobiliario

España atraviesa desde hace años una crisis de vivienda marcada por el encarecimiento del alquiler y la dificultad para acceder a hipotecas.

Grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia presentan precios que superan con creces los salarios medios, obligando a muchas familias a replantearse su independencia o a prolongar la convivencia con sus padres.

Este contexto ha generado una presión social que combina falta de acceso con especulación inmobiliaria, dificultando que los ciudadanos encuentren un hogar estable y asequible.

En este escenario, han proliferado los inversores inmobiliarios especializados en multipropiedades, comprando edificios o unidades residenciales para convertirlos en rentas altas o alquileres turísticos.

Uno de estos inversores es Carlos Carbonell, un exfutbolista profesional que ahora se enfoca en la compra y alquiler de viviendas, especialmente en la zona de Comunidad Valenciana.

"Fui futbolista y jugué en el Valencia, en el Atlético de Madrid, en el Recreativo de Huelva, en el Alcorcón pero no tuve un sueldo millonario", aseguraba Carbonell en su perfil de TikTok (@carlostropi).

"Desde los 19 años hasta los 30 tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 euros anuales y tenía dos opciones: gastarlo en coches, fiestas y cosas innecesarias o, hacer lo que yo hice, invertir en inmuebles", aseguraba el exjugador del Valencia CF.

Así, Carbonell compartió su evolución en el sector inmobiliario: "En menos de un año me compré 9 pisos y poco a poco fui creando mi patrimonio hasta el día de hoy que vivo de mis rentas".

"No soy millonario pero tengo lo que mucha gente sueña: una casa para mi familia, la seguridad de que nunca me va a faltar de nada y la libertad financiera".

En otro vídeo de su perfil, el exfutbolista mostraba el proceso de cuando iba a ver alguna de sus viviendas en alquiler.

"Tengo 14 pisos porque me dedico a la inversión inmobiliaria", indicaba. "Justo iba a subir a ver cómo me había dejado el inquilino el piso, no vaya a ser que me haya hecho un destrozo, y si todo está bien, en esta zona lo puedo alquilar perfectamente en 1.000 euros al mes".

Carbonell enseñaba el piso: "Tenemos salón-cocina junto, una terraza, muebles de calidad. Pasamos por aquí y tenemos cuatro habitaciones y dos baños. Yo me dedicaba al fútbol pero tuve una lesión y decidí especializarme en la inversión inmobiliaria para conseguir todo esto".