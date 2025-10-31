Jorge, dueño de una empresa de huevos: "Vendemos 700 paquetes a la semana y cada miembro paga 36€ al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Jorge es el dueño de 'Cobardes y Gallinas', una empresa que vende huevos de gallinas en libertad, alimentadas con pienso propio. La empresa distribuye huevos a prestigiosos restaurantes en España y opera bajo un modelo de suscripción mensual. Cobardes y Gallinas vende 700 paquetes de huevos a la semana, con un ticket medio de 36 euros al mes por miembro de su club privado. El negocio ha crecido sin inversión en publicidad, alcanzando más de 4,000 miembros en su club de suscripción.

Los huevos son un alimento clave en la comida debido a su manera de implementarlos en las comidas de diferentes formas y su gran carga proteica.

Sin embargo, se trata de una industria que genera un intenso debate público, especialmente por el bienestar de las gallinas en los distintos sistemas de producción y por la amplia clasificación de huevos disponibles según su tipo y tamaño, lo que puede confundir a los consumidores.

Así, el youtuber Sergio Begueira estuvo con el empresario Jorge, dueño de 'Cobardes y gallinas' y su exitoso negocio de la venta de huevos en España.

La venta de huevos

La industria del huevo en España es una de las más sólidas dentro del sector agroalimentario, tanto por volumen de producción como por su nivel de tecnificación.

España se sitúa entre los principales productores de la Unión Europea, con más de 1.100 millones de docenas de huevos al año, según datos del Ministerio de Agricultura. El consumo nacional también se mantiene estable, con alrededor de 150 huevos por persona al año.

En los últimos años, el sector ha vivido un proceso de transformación estructural, impulsado por las nuevas normativas europeas de bienestar animal y sostenibilidad.

Cada vez más granjas han sustituido las jaulas tradicionales por sistemas alternativos como las gallinas camperas o ecológicas, lo que ha incrementado los costes de producción pero también ha abierto nuevos nichos de mercado con valor añadido.

Este cambio responde a una demanda creciente de los consumidores por productos más éticos y trazables, así como al esfuerzo del sector por mejorar su imagen y competitividad.

Jorge, dueño de Cobardes y Gallinas, se encarga de vender huevos que provienen de gallinas en pura libertad, alimentadas con pienso propio, formulado y controlado por un equipo veterinario. La venta es a través de un club privado por suscripción.

"Tenemos huevos de distintas razas de gallinas...cada raza te da un color", señalaba.

Su empresa se fundó oficialmente en enero del año 2020, justo antes de la pandemia. Actualmente están ubicados en Las Rozas y distribuyen huevos a restaurantes como DiverXO, Tasquita, Hugo Chan, Azurmendi o A'Barra.

"Ahora somos 4.000 y pico en el club, lo hemos tenido que estar cerrando cada dos o tres. Hemos abierto la lista de espera hace nada, pero para que te hagas una idea, hemos abierto un mes y medio y hemos metido a 1.000 y pico personas", aseguraba el dueño.

El empresario contaba el funcionamiento de la membresía: "Pagan una media de 36 euros al mes, con lo cual está haciendo dinero con este modelo de negocio y hemos invertido cero euros en publicidad. Nuestro ticket medio son 36 euros".

"De estos paquetes, pues yo no sé en cuánto estamos ahora cada semana, pero 700 sí que sacamos. Unos 700 paquetes o así", afirmaba Jorge. "Si de una granja te puedes gastar 300.000, 400.000 o 500.000 euros en una granja, gracias a eso tenemos 10 granjas".