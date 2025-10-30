Tony, propietario de 7 viviendas: "No es necesario tener tanto dinero para comprar, ayer compré un piso por 50.000€"

Imagen de Antonio Lauren y una imagen generada por IA de una vivienda en alquiler. Gemini

Con el problema de la vivienda que vive España en relación a la escasez de oferta y los altos precios, adquirir un inmueble parece algo prácticamente imposible hoy en día.

Sin embargo, los grandes tenedores todavía pueden permitirse acceder no solo a una propiedad sino a varias para poder alquilar o revender las viviendas.

Uno de ellos es Antonio Lauren, un inversor inmobiliario con siete propiedades que reveló cómo, según él, no es tan difícil comprar una vivienda.

El acceso a la vivienda

Durante las últimas décadas, el acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores retos sociales y económicos del país.

Los precios de compra y alquiler han aumentado muy por encima del salario medio, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras.

Según diversos estudios, el coste de la vivienda crece a un ritmo que duplica el de los sueldos, lo que ha generado una brecha entre quienes pueden permitirse comprar y quienes quedan atrapados en el mercado del alquiler.

A esta situación se suma la escasez de vivienda pública y asequible, un problema estructural que España arrastra desde hace años.

Mientras que en otros países europeos la vivienda social representa entre el 15 y el 30% del parque total, en España apenas supera el 2%.

Esto ha obligado a muchas familias jóvenes y trabajadores precarios a destinar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o incluso a compartir piso más allá de los 30 años.

Este tema llegó a LaSexta Xplica, donde el inversor inmobiliario Antonio o Tony Lauren contó cómo vive el sector de la vivienda con sus siete propiedades.

"Soy experto en el sector inmobiliario. A mí viene gente de todo tipo a vender su casa: gente extranjera, joven con capacidad de comprar...me refiero a todo tipo", contaba el inversor.

De hecho, defendió cómo no es tan difícil comprar una vivienda: "Tampoco es necesario tener tanto dinero. Ayer me compré un piso y fueron 50.000 euros. Lo que pasa es que es un poco la responsabilidad de cada uno de saber lo que uno quiere".

Además, Tony entró en debate con la sindicalista Afra Blanco, que cargó contra las inversiones inmobiliarias del propietario y cómo "especulaba con la vivienda".

"Compro una vivienda destrozada, la reformo y la doy al servicio para que la alquile otra persona", aseguraba Antonio. "Ya que el Estado no las da... Compro un piso, me juego mi dinero, me juego mi tiempo. Hay que buscar el activo, luego hay que reformarlo, hay que darle trabajo al electricista y al fontanero".

"Es mi dinero, no del Estado. Y luego, por supuesto, tengo que decidir la renta porque me estoy jugando mi esfuerzo y mi sacrificio. Claro que sí".

Lo cierto es que el problema de la vivienda se agrava por la inversión especulativa y el auge del alquiler turístico, que reducen la oferta disponible para residentes.

Por ello son muchos los que abogan por defender el derecho a la vivienda así como regular el alquiler turístico, las multipropiedades y los impuestos sobre los grandes tenedores.