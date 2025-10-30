Ignacio, abogado, advierte de los próximos cambios en las pensiones: "Ya se habla de una jubilación a los 70 años"

Las claves nuevo Generado con IA El abogado experto en jubilaciones, Ignacio Solsona, advierte sobre posibles cambios en la edad de jubilación en España, que podrían llegar hasta los 70 años. Se espera que la edad de jubilación en España aumente progresivamente, alcanzando los 67 años en 2027 para quienes no hayan cotizado 38 años y medio. El sistema de pensiones español enfrenta desafíos debido al envejecimiento de la población y la baja natalidad, lo que podría endurecer las condiciones de acceso a la jubilación. A partir de 2026, el cálculo de la pensión se basará en un período de cómputo que se incrementará anualmente, alcanzando los 29 años en 2037.

Después de largos años de dedicación, son muchos los trabajadores que miran con buenos ojos su jubilación para así poder descansar y disfrutar de su pensión.

Sin embargo, con la situación que vive España en relación a la avanzada edad de gran parte de la población, la escasa natalidad y las condiciones precarias, el futuro de las pensiones es una incertidumbre.

Por ello, el abogado experto en jubilaciones, Ignacio Solsona, explicó en su cuenta de YouTube (@laboroteca) qué cambios se prevén tanto a corto como a largo plazo en las pensiones.

Reformas para las pensiones

Solsona advertía sobre cómo se esperan una serie de cambios en los próximos años, especialmente conociendo lo ocurrido en los últimos 15 años. "Se han estado endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación", aseguraba el abogado.

"Cada vez la edad de jubilación es más tarde para aquellos que no han cotizado el mínimo que se exige cada año para cobrar un 100% de la base reguladora y cada vez es más necesario tener un número mayor de años cotizados".

El sistema de pensiones en España se basa principalmente en un modelo de reparto, en el que los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya están jubilados.

Esto significa que las cotizaciones a la Seguridad Social de hoy sostienen a los pensionistas actuales, y no se acumulan como un fondo individual para cada trabajador.

La consecuencia es que el gasto en pensiones vaya evolucionando: "En España en 2017 el gasto en pensiones era de unos 8.700 millones de euros al mes y actualmente rondamos los 13.500 millones de euros al mes, con lo cual hay que limitar un poco las condiciones de acceso a la jubilación".

"Si no el gasto en pensiones cada vez es más creciente, significa un porcentaje mayor del PIB y no se cumplen los objetivos de déficit que marca la UE", alertaba el abogado.

Aquí es clave la situación demográfica del país y cómo perjudica a la manera de repartir las pensiones hoy en día, una situación que promete empeorar en los próximos años.

"La gente cada vez vive más años, cobran más años la pensión, el importe es cada vez mayor y en sentido contrario, nacen menos personas y quienes están cotizando lo hacen en importes menores que los que se jubilan ahora", apuntaba Solsona.

Esto provoca que la Seguridad Social en busca de equilibrar la situación se vea obligada a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación, especialmente para los que quieran la anticipada, se vean expuestos a una serie de cambios normativos.

"Las pensiones anticipadas serán peores y las pensiones demoradas y de envejecimiento activo o flexible tendrán unas condiciones mejores", anticipaba el letrado.

No obstante, Solsona contaba cómo estos cambios de la Seguridad Social suelen ser progresivos hasta que, de forma escalonada, se llegue al punto donde se quiere llevar.

"Por ejemplo, la edad de jubilación que era a los 65 años tradicionalmente, se fue incrementando pero no se hizo de golpe sino cada pocos meses al año hasta que llegaremos al año 2027 cuando quienes no hayan cotizado 38 años y medio, tendrán que jubilarse con 67 años", afirmaba.

Este incremento en la edad de jubilación es un proceso que se ha hecho de forma progresiva durante 15 años, por lo que se espera que en un futuro los que tengan intención de jubilarse, se encuentren con un nuevo incremento.

"Ya se habla de una jubilación a los 70 años en algunos sectores", añadía el abogado. "Sí que puede que ocurran pero ocurrirán de forma progresiva. Quienes vayan a jubilarse en los próximos 5 años no van a sufrir las consecuencias de estos cambios normativos porque se hacen de forma progresiva".

Entonces, ¿qué reformas ya están aceptadas y entrarán en vigor próximamente?

"De momento, lo que conocemos es que el año que viene la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses, en 2027 será de 67 años. De momento ahí nos quedamos", apuntaba Solsona. "Para alcanzar el 100% de la base reguladora, es necesario haber cotizado 36 años y medio, a partir de 2027 serán 37 años".

Eso no es todo dado que los últimos años cotizados también afectarán a esto. "Actualmente una pensión de jubilación se calcula con los últimos 25 años cotizados, a partir de 2026 ese período de cómputo se irá incrementando cuatro meses por año", afirmaba el abogado. "En 2026 serán 25 años y 4 meses, en 2027 serán 25 años y 8 meses".

"Además, se podrán descartar dos meses cada año, los dos peores meses de cada cómputo, en 2027 serán los cuatro peores y en 2028 los seis peores", explicaba. "Así sucesivamente hasta que llegaremos a 2037 cuando la pensión de jubilación se calcule con los últimos 29 años y será posible descartar los dos peores".

Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta es la pensión transitoria 34 que afecta a los que vayan a solicitar una jubilación anticipada y, si la anticipan menos de dos años, superan la pensión máxima.

"Para estos casos existen actualmente unos coeficientes reductores pero no sabemos hasta qué año durará esta situación transitoria", concluía Solsona.