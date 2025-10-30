Bill Gates, 70 años, sobre su patrimonio: "Me comprometí a donar el 99% de mi fortuna durante los próximos 20 años"

Las claves nuevo Generado con IA Bill Gates se compromete a donar el 99% de su patrimonio en los próximos 20 años, enfocando sus esfuerzos en mejorar la salud y educación en África. El patrimonio de Gates, estimado en 107.000 millones de dólares, ha disminuido debido a su divorcio y sus donaciones a la Fundación Gates. A pesar de ya no estar entre los más ricos del mundo, Gates prioriza su vocación filantrópica sobre el mantenimiento de su posición en el ranking de millonarios.

Bill Gates, que recientemente ha cumplido 70 años, es una de las personalidades más influyentes del planeta. El cofundador de Microsoft anunció este año que tiene intención de donar gran parte de su fortuna a proyectos destinados a mejorar la salud y la educación en África.

"Recientemente me comprometí a donar el 99% de mi patrimonio durante los próximos 20 años. La mayor parte de esos fondos se destinarán a afrontar los desafíos aquí, en África", declaró en un discurso en la sede de la Unión Africana en Adís Adeba (Etiopía).

Tras estas declaraciones, muchas personas se preguntaron cuál es el patrimonio del magnate estadounidense. Según Forbes, Gates acumula un patrimonio de 107.000 millones de dólares (que equivale a 91.877 millones de euros).

Fuera del Top-10

Su riqueza ha menguado en los últimos años a raíz de su divorcio con Melinda French en 2021, su esposa durante 27 años. Otro motivo es su apuesta por transferir su fortuna a la Fundación Gates de aquí a 2045, cuando él ya tenga 90 años. De hecho, ya ha destinado 7.000 millones de dólares y planea seguir haciéndolo progresivamente.

En consecuencia, su vocación por la filantropía y la salida de su exmujer de la Fundación -que le supuso una pérdida de 12.500 millones de capital- le han relegado en la clasificación de personas más ricas del mundo.

Este ránking lo encabeza, actualmente, Elon Musk, fundador de Tesla, Space X y exmiembro del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una fortuna de 495 millones de dólares.

Le siguen, Larry Ellison (cofundador de Oracle Corporation), Mark Zuckerberg (director ejecutivo de Meta) y Jeff Bezos, fundador de Amazon. Eso sí, el orden varía en función del mes porque el patrimonio de estos magnates está muy igualado.

El hecho de que la principal cabeza visible de Microsoft hasta 2014 no esté en los primeros puestos de la clasificación no parece preocupar al ingeniero nacido en Seattle. Su objetivo en esta fase final de su vida es contribuir a un mundo mejor y a erradicar la pobreza, por lo que no parece un problema salir de una lista de la que ha sido protagonista desde los años 90.

En los últimos años, Gates se ha erigido como una de las voces más autorizadas para analizar el futuro de la humanidad. Desde el cambio climático a la irrupción de la IA, sus reflexiones son escuchadas y anotadas por los grandes mandatarios. De hecho, el expresidente de Microsoft predijo en 2015 una pandemia similar a la que se terminó produciendo en 2020 por la expansión del Covid-19.