Un joven de 28 años, harto de la crisis de la vivienda en España: “Trabajo 12 horas todos los días y comparto piso con 4 personas”

El Consejo Europeo examinó la crisis de la vivienda en los diversos países de Europa, solo para descubrir que Madrid y Barcelona son las ciudades europeas donde es más difícil asumir el alquiler de una vivienda, solo superadas por Lisboa.

Tanto es así, que los españoles deben destinar un 74% de su salario mensual a pagar un alquiler. Esto deja en evidencia una realidad aún más tétrica: el precio de la vivienda ha aumentado un 72% en los últimos 10 años, mientras los salarios han aumentado un 22,7% en ocho años.

Con esto, muchos jóvenes, que son los principales afectados por esta propiamente llamada crisis de la vivienda, mostraron su hartazgo a esta situación a los reporteros de Antena 3.

"Me quedan 300 euros"

Marcos, un joven valenciano de 28 años, fue muy contundente con su crítica, expresando que "¿Cómo es posible que una persona esté trabajando 10, 12 horas al día y no pueda tener el derecho a una vivienda digna? Viven compartiendo piso con dos, tres, cuatro personas más".

La crisis habitacional ha tenido como principal consecuencia que la utopía de los jóvenes haya pasado de ser 'tener una vivienda propia' a 'conseguir un piso compartido entre 3 personas a un precio razonable'.

Con este pronóstico, para los jóvenes españoles vivir solos es algo que trasciende lo imposible: "Cada vez es más caro y cada vez nos hacemos más mayores", comentó una de las entrevistadas.

La realidad es que España tiene una de las edades de emancipación más tardías de Europa situándose la media a los 30 años. Mientras que la media europea ronda los 26 años.

Un joven español entrevistado por 'Antena 3' Antena 3

Un joven de Madrid lo dejó muy claro: "Si yo pudiese ahora me emanciparía, pero... lo veo muy complicado".

"Está claro que vamos a peor siempre son 600, 700 euros por una habitación", manifestó otro joven. Según los últimos datos del Observatorio de la Juventud, en el año 2024, el salario medio de los jóvenes alcanzó los 14.046 euros anuales, 1.170 euros mensuales.

Además de esto, los datos también manifestaron que al menos el 30% de los jóvenes españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y, dentro del mismo porcentaje, el 18,8% de estos jóvenes está empleado.

Así, tan solo el 15,2% de los jóvenes españoles viven fuera del hogar familiar, principalmente, porque una persona menor de 30 años asalariada debe destinar al menos el 92,3% de su sueldo a la vivienda si busca vivir sola.

Un joven español que gasta "700 euros en la vivienda". Antena 3

Una vez planteados estos datos, otro de los jóvenes entrevistados mostró las pruebas: "Gasto 700 euros en lo que es la vivienda y a mí me quedan para vivir 300 euros y en un mes bueno 300 y algo, claro vas todo el rato contando y decidiendo en qué gastar".

En este sentido, también es importante recalcar que el coste medio en ciudades como Madrid y Barcelona puede llegar a suponer entre 750 euros y 1.000 euros por persona.

Por último, según datos de Idealista, si se añade el alquiler, en Madrid y en Barcelona, una vivienda de 50 metros cuadrados supone un gasto de entre 1.040 y 1.045 euros mensuales. Cabe preguntarse si esta generación de jóvenes españoles podrá algún día emanciparse.