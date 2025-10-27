Horacio, desempleado a los 55 años, ahora es funcionario de la Seguridad Social: “He llegado a estudiar más de 11 horas”

Las claves nuevo Generado con IA Horacio Becerra, de 55 años, perdió su empleo en telecomunicaciones y decidió opositar para la Seguridad Social. Preparó el examen en 7 meses y medio, logrando 57,5 sobre 70 puntos en la primera parte y 11,25 sobre 15 en la segunda. Estudió de manera virtual, utilizando un método que combinaba técnicas digitales y analógicas, y dedicando hasta 11 horas diarias en etapas finales.

A sus 55 años Horacio Becerra perdió su trabajo en una empresa privada de telecomunicaciones. Con esto, se vio en una complicada situación de desempleo y decidió opositar al ver una oferta de empleo público en la Seguridad Social.

Tras este drástico cambio en su carrera, el ahora funcionario se preparó 7 meses y medio para el difícil examen y acabó con una nota de 57,5 sobre 70 puntos en la primera parte y 11,25 sobre 15 puntos en la segunda parte.

Una vez aprobadas las temibles oposiciones, el funcionario de 56 años contó en una entrevista con el creador de contenido Juanma Ouro, cómo fue la experiencia de prepararse a unas oposiciones en esta etapa de su vida laboral.

"Empecé a estudiar tarde"

"Mi nombre es Horacio Becerra, yo me encontraba trabajando el año pasado y de golpe en el mes de marzo me quedé sin trabajo, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones", comenzó aportando contexto Becerra.

"Con 55 me vi en la tesitura de reincorporarme al mercado laboral o bien tomar otro camino", continuó. Así, comentó que al haber estudiado Derecho decidió que era hora de "sacarle el lustre" a esos años de estudio.

"Ya se habían acabado los plazos para inscribirse a Justicia, pero vi que salió una oferta de empleo público de la Seguridad Social con muchas plazas, hacía 30 años que no convocaban", señaló. Esto fue su empuje para comenzar a prepararse para las oposiciones.

Becerra estudió virtualmente para poder mantener su propio ritmo. Así, comentó que "al final fueron 7 meses y medio de preparación nada más".

Es cierto que, como declaró el ahora funcionario, "empecé a estudiar tarde", ya que el tiempo promedio que tarda una persona en preparar unas oposiciones oscila entre 1 año y medio y 3 años. Sorpresivamente, Becerra lo logró en mucho menos.

¿Cómo fue el método de estudio de Becerra? Comentó que "yo me imprimía todos los apuntes (...) yo soy mitad digital y mitad analógico y me imprimía los temas".

Juanma Ouro (izquierda) y Horacio Becerra (derecha) YouTube (@simplificatusopos3306)

Agregó que su método, sobre todo, consistía en que se veía todos los vídeos de un módulo de estudio y luego, en vez de continuar con el siguiente, volvía a leer los apuntes de dicho módulo y tomaba notas.

Además, agregó que "a partir de la tercera y la cuarta vuelta, empecé a subrayar con un código de colores (...), después otra de las cosas que metí ahí fue que cogí un boli rojo y todo lo que me sonaba como una pregunta de examen, lo englobé en rojo".

De esta manera, ponía mayor atención a aquellas partes del contenido que, probablemente, acabarían siendo una pregunta de examen.

A lo largo de los meses su horario de estudio también fue evolucionando, porque, manifestó entre risas que "para mí la oposición se sacaba estudiando, yo decía codos, mesa, silla, culo".

"En las mañanas me ponía a estudiar unas 4 horas o 4 horas y media netas de estudio y después otras 2 o 3 netas por la tarde", comentó. En total alrededor de unas 6 horas y media de estudio diarias.

Es cierto que Becerra comentó que por las tardes aprovechaba para ver televisión, comer, echarse una siesta, entre otros. A pesar de que esto pueda parecer irresponsable, lo cierto es que se suele recomendar, ya que, relajar al cerebro estimula la retención de información.

"Yo, por lo general, empezaba a las 9 de la mañana, hasta las 2:30 o 3:00 de la tarde. De 3:00 a 5:00 de la tarde, nada, veía televisión, comía, meditaba un poco, pegaba una cabeceadita y de 5:00 a 8:00 de la tarde me ponía otra vez", expuso el funcionario.

Ahora bien, comentó que en el mes de noviembre, a poco tiempo de presentar sus oposiciones, "esto no fue así, estaba hasta las 12:00 de la noche. Yo hubo un día que estuve hasta más de 11 horas estudiando".

Con esto, en estas últimas semanas, "yo lo único que veía era la Ley General de la Seguridad Social", concluyó entre risas. Sin embargo, finalmente presentó sus oposiciones e incluso se está preparando otra, en el nivel A2 de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.