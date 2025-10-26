José María, con 25 años de experiencia en el sector aéreo: "El alquiler subió a 1.200€ y me hipotequé con un piso de 40m2"

Las claves nuevo Generado con IA El coste medio del alquiler en España ha aumentado un 11% en el último año, superando los 13 euros por metro cuadrado, con precios en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga rondando los 1.300 euros mensuales. El sueldo medio en España es de 1.700 euros netos al mes, pero casi la mitad de los trabajadores cobra menos de 1.500 euros, lo que dificulta el pago de alquileres elevados y obliga a compartir piso. José María, con 25 años de experiencia en el sector aéreo, se vio obligado a buscar una hipoteca tras la subida del alquiler a 1.200 euros, optando por comprar un piso de 40 metros cuadrados.

El alquiler en España atraviesa su etapa más crítica. Nunca había sido tan caro tener un techo en el que vivir. Y da igual la ciudad: los precios se han disparado a niveles exorbitantes.

Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, el coste medio del alquiler se ha incrementado un 11% en el último año, y ya supera los 13 euros el metro cuadrado.

En capitales como Madrid, Barcelona o Málaga, alquilar un piso medio ronda ya los 1.300 euros al mes, cifras casi imposibles para miles de españoles.

Compartir piso ya no es cosa de estudiantes

Los salarios apenas dan tregua frente al coste de vida. Según el INE, el sueldo medio ronda los 1.700 euros netos al mes, pero casi la mitad de los trabajadores cobra menos de 1.500 euros.

Con esos ingresos, resulta complicado asumir rentas no solo en las grandes ciudades, por lo que muchos se ven obligados en compartir piso.

Y es que ahora, el tener una habitación alquilada ya no es cosa de estudiantes, sino que incluso esta nueva realidad ha alcanzado a aquellas con 30 o 40 años de edad.

Que se lo digan a Francisco, un camionero de 30 años que tuvo que verse en la tesitura de compartir piso porque "está todo carísimo y no se puede ahorrar", según detalló a Antena 3 Noticias.

Una realidad muy distinta vive José María, que a sus 43 años y con más de dos décadas dedicadas al sector aéreo, se topó con un nuevo golpe al bolsillo: la subida del alquiler.

Ante esa situación, tomó una decisión que para muchos suena inalcanzable... buscar una hipoteca.

"Me lo subieron a 1.200 euros, por lo cual decidí comprarme algo ya y lo hice con un piso de 40 metros cuadros", explicaba al informativo.

Y es que, solo el 14% de los que no tienen una casa ve probable comprar algún día. Una cifra que choca con los miles de españoles que considera imposible tener a su nombre una vivienda.

Pese a los esfuerzos de Gobierno por apalear esta problemática, son muchos los que consideran que el tener una hipoteca es "inaccesible para los salarios de hoy en día".