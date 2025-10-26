Anna, empresaria de 25 años: "Pasé de ganar 600 € al mes como recepcionista a facturar más de 100.000 euros"

Anna y una recepcionista en un restaurante generado con IA. Montaje.

Las claves nuevo Generado con IA Anna, de 25 años, pasó de ganar 600 € al mes como recepcionista a dirigir una empresa que factura más de 100.000 € mensuales. En un contexto de precariedad laboral para jóvenes en España, Anna decidió apostar por el autoempleo, estudiando la mentalidad de los millonarios para cambiar su situación. Su primera incursión en el emprendimiento fue un blog de cocina saludable, que le permitió ganar hasta 2.000 € al mes, impulsando su carrera hacia el éxito empresarial actual.

En España, más del 48% de los menores de 35 años no tiene un contrato indefinido, según el Ministerio de Trabajo.

Muchos sobreviven encadenando empleos temporales, con sueldos que apenas superan los 1.200 euros al mes y alquileres que se comen la mitad del salario.

La incertidumbre laboral es ya una constante para miles de jóvenes formados que no logran estabilidad ni oportunidades reales para crecer.

De contar monedas a dirigir una empresa

Este panorama lleva a muchos a buscar salidas alternativas, como el autoempleo. Y entre esos casos destaca el de Anna, una joven de 25 años que pasó de vivir con 600 euros al mes a dirigir una empresa que factura más de 100.000 euros mensuales.

"Hubo un día en mi vida en el que me di cuenta de que había sido verdaderamente muy pobre", cuenta Anna en su canal de Youtube.

"Vivía en un piso superviejo con mi pareja de entonces. Era tan antiguo que para acceder al baño y a la ducha tenías que salir al balcón, porque estaban ahí", confiesa.

Para llegar a fin de mes, alquilaba parte de su casa por Airbnb. "El precio de la noche eran 14 €. Ahora lo pienso y era una miseria, pero si alguien se quedaba cuatro noches y yo generaba 60 €, me salvaba el mes", recuerda.

A eso se sumaban las escenas de apuro económico que muchos españoles reconocen: "ir al súper y salir sin la compra porque no quedaba dinero en la tarjeta".

"Estudiaba la mentalidad de los millonarios"

Su vida cambió cuando decidió apostar por sí misma. Mientras trabaja como recepcionista, se volcó en estudiar y escuchar a personas que habían logrado lo que ella soñaba.

"Estudiaba a millonarios para entender su mentalidad. Sabía que si pensaba como ellos, llegaría a ver la vida como la ven ellos".

Su primera incursión al emprendimiento fue con un blog de cocina saludable, con el que llegó a ganar hasta 2.000 euros al mes dando talleres... "Ese fue mi primer salto real", confiesa.

Después, vendrían años de aprendizaje como freelance, trabajando para otros hasta crear su propio proyecto digital.

Hoy, Anna dirige su empresa e inspira a miles de emprendedores con un mantra que se ha convertido en su filosofía: "Cuanto más me quiero, más vendo".

A base de mentorías y asesorías personalizadas, la joven ha conseguido facturar más de 100.000 euros al mes, lo que supone alrededor de 1,2 millones de euros al año con cursos en más de 20 países.