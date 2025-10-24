Jorge Ángel, enfermero, sobre el dinero que gana: "Cobro 32.700 euros, igual que hace 10 años, pero ahora todo está más caro"

Las claves nuevo Generado con IA Jorge Ángel, enfermero y creador de contenido, comparte que su salario anual de 32.700 euros no ha cambiado en 10 años mientras el costo de vida ha aumentado significativamente. A pesar de su responsabilidad en la UCI, Jorge Ángel recibe críticas sobre su salario, defendiendo la importancia de su labor en el cuidado de pacientes críticos. Jorge Ángel destaca la pérdida de poder adquisitivo entre profesionales sanitarios, comparando su sueldo actual con el de hace una década en un contexto económico más caro. El enfermero utiliza su plataforma en redes para visibilizar las condiciones laborales del personal sanitario, sin victimizarse, pero señalando la necesidad de mejoras salariales.

Jorge Ángel es enfermero y, además, un conocido creador de contenido con seis millones de seguidores en TikTok.

Desde sus redes comparte curiosidades médicas y consejos de salud cotidiana, además de reflexionar sobre su trabajo y las condiciones laborales del personal sanitario.

Con su habitual tono, ha querido hacer públicas sus cuentas: "Como me encanta ser transparente, he apuntado aquí lo que gano exacto al año. Esto es lo que me queda limpio, ya con las retenciones y todo eso".

Un salario ajustado

"Yo tengo tres trienios, ya que llevo diez años trabajando, y tengo el nivel dos de carrera profesional. Al mes gano limpios, contando noches y festivos, 2.300 euros, que por 12 meses hacen 27.600 euros anuales", detalla con precisión.

A eso, explica, hay que añadir "dos pagas extra, que, como las pagas extra son el sueldo base, entre las dos suman 3.400 euros".

Además, hay que sumarle una productividad que "este año ha sido de 1.700 euros". "En total, al año, cobro 32.700 euros limpios", resume.

El enfermero, que trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos, subraya la responsabilidad que conlleva su labor.

"Hay gente que me ha dicho: 'Es que no tenéis responsabilidad para ganar eso'. Mentira, yo trabajo en la UCI. Si un paciente está intubado, ¿quién va a avisar al médico si le pasa algo? ¿El paciente que está dormido? No, el enfermero o enfermera", reprocha.

A pesar de su tono reivindicativo, Jorge Ángel no pretende victimizarse. "¿Me quejo yo de mi sueldo? A ver, es que a nivel de todos los sectores, los sueldos están mal en España. Viendo otros sectores, no me puedo quejar del mío, pero eso no quiere decir que estemos bien", reflexiona.

Lo que más le preocupa, explica, es la pérdida de poder adquisitivo: "Mi compañera me enseñó la nómina de hace 15 años y ganaba exactamente lo mismo que ahora".

"Yo cobro igual que hace 10 años. La diferencia es que la vida ahora es 10 veces más cara", concluye.

Su mensaje, compartido por miles de seguidores, no busca polémica, sino mostrar la realidad de muchos profesionales.

La experiencia y la vocación no siempre se reflejan en el salario, algo que, mientras el coste de la vida sigue subiendo, dificulta la planificación del futuro con tranquilidad.