La ciudad que mira al futuro: Alicante candidata a Capital Europea de la Innovación

La capital alicantina impulsa más de 50 proyectos tecnológicos y sostenibles y es la única villa española que compite por este galardón europeo

Las claves nuevo Generado con IA Alicante es la única ciudad española seleccionada para competir por el título de Capital Europea de la Innovación, junto a otras seis ciudades europeas. La estrategia 'Alicante Futura' coordina más de 50 proyectos innovadores para mejorar la vida de los ciudadanos y reducir la brecha digital. Iniciativas como la instalación de sensores para gestionar el agua, luces LED y paneles solares buscan modernizar Alicante y fomentar la sostenibilidad. El plan 'Alicante Futura' incluye espacios como el Tossal Lab y el Gimnasio de las Ideas para impulsar la innovación y el emprendimiento en la ciudad.

En el corazón de la Costa Blanca, Alicante se erige como uno de los destinos turísticos por excelencia del Levante español. Esta increíble ciudad portuaria, enclavada a los pies del Castillo de Santa Bárbara, cuenta con numerosas playas y un legado arquitectónico sin igual.

Sin embargo, esta villa destaca no sólo por su riqueza natural y cultural, sino también por ser la única ciudad española que ha sido seleccionada para competir por la Capitalidad Europea de la Innovación, junto a otras seis ciudades: Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Rotterdam y La Haya (Países Bajos).

Este reconocimiento –otorgado por la Comisión Europea, con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación– premia a las ciudades que promueven la experimentación, la participación ciudadana y nuevas formas de gobernar, convirtiéndose en ejemplo para otras urbes al impulsar la innovación para mejorar la vida de sus habitantes.

La capital alicantina se ha convertido en un centro activo de innovación donde instituciones, empresas de referencia y startups tecnológicas desarrollan numerosos proyectos. Todos estos esfuerzos están coordinados por el Ayuntamiento a través de su estrategia ‘Alicante Futura’, una iniciativa que ha llamado la atención de la Comisión Europea, que cada vez presta más atención al Mediterráneo español como referente de progreso.

Mejorar la atención a la ciudadanía y eliminar la brecha digital

El objetivo principal de Alicante es mejorar la atención a la ciudadanía y acabar con la brecha digital. ¿Cómo lo consiguen? Luis Barcala, el alcalde, explica que lo logran a través de más de medio centenar de “proyectos innovadores” para acercar la administración local a los habitantes y “facilitar sus trámites”.

Para él, el “mero hecho” de ser semifinalistas y competir con ciudades europeas que les doblan en población es ya un gran logro y un reconocimiento al trabajo de innovación que están llevando a cabo en la ciudad, “tanto a nivel público como privado”.

El consistorio cuenta con la colaboración de otras ciudades y administraciones, tal y como señala el primer edil, desde Aguas de Alicante a la Ciudad de la Luz, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Parque Científico de la Universidad de Alicante o la Consellería de Innovación de la Generalitat Valenciana.

Desde gestionar mejor el agua a modernizar la venta de billetes

Congreso Alicante Futura

Alicante presume de tener más de 50 iniciativas que la están convirtiendo en una ciudad moderna, social y emprendedora y un ejemplo para otras urbes. Para mejorar la movilidad y el cuidado del medio ambiente, ha instalado sensores y sistemas digitales para gestionar mejor el agua, ha cambiado el alumbrado de la calle por luces LED más eficientes y ha colocado paneles solares en colegios y edificios públicos para que puedan producir su propia energía.

También ofrece descuentos a las personas que reciclan, controla la calidad del aire en la Zona de Bajas Emisiones mediante sensores y utiliza cámaras y programas informáticos para analizar el tráfico y mejorar la circulación en la ciudad.

En línea con su objetivo de hacer la vida de sus habitantes más sencilla y reducir la brecha digital, Alicante ha modernizado varios de sus servicios. Por ejemplo, ahora, los billetes de transporte público se pueden comprar por internet o en cajeros. Además, la web del Ayuntamiento tiene un asistente virtual que ayuda a realizar trámites.

Asimismo, se han instalado ciberkioscos en distintos barrios y oficinas públicas. Estas máquinas, similares a los cajeros automáticos, permiten hacer gestiones municipales sin necesidad de tener un ordenador o un móvil.

'Alicante Futura' como punto de partida

Congreso 'Alicante Futura'

Todas estas forman parte del plan ‘Alicante Futura’, una estrategia del Ayuntamiento que busca posicionar a la ciudad como un referente europeo de innovación en el Mediterráneo. Su propósito es modernizar Alicante, apoyar a empresas tecnológicas y emprendedores, impulsar la digitalización y fomentar el intercambio de ideas entre instituciones y ciudadanos.

Dentro de este plan existen varios espacios y proyectos llamados Territorios Futura, como el Tossal Lab, el Espacio Vaillo, el Centro de Emprendedores o el Gimnasio de las Ideas, que sirven como lugares donde se desarrollan ideas, se forman emprendedores y se impulsan nuevos proyectos.

Con su candidatura a la Capital Europea de la Innovación, Alicante reafirma su compromiso con un modelo de ciudad moderna, colaborativa y sostenible. Su objetivo es seguir impulsando la innovación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer su tejido empresarial, creando espacios donde administraciones, empresas y personas trabajen juntas.