Sergio, joven español de 23 años en Tailandia: "Aquí vivo bien con 500 euros, en España no veía ni propósito ni ilusión"

Imagen de Sergio y una imagen generada por IA de un joven en Tailandia. Gemini

Son muchos los jóvenes españoles que viendo la situación en España con salarios precarios, dificultad en el acceso a la vivienda y una incertidumbre política, acaban optando por marcharse al extranjero.

Si bien los destinos preferidos suelen ser países como Alemania, Suiza o Australia, hay una serie de destinos más paradisíacos que también atraen a los jóvenes como Tailandia.

Uno de ellos es Sergio Castillo, un joven que después de acabar su carrera y trabajar durante un año, lo tuvo claro: se marchó a Tailandia en busca de nuevas oportunidades.

Destino: Tailandia

En los últimos años, España ha experimentado una fuga de talentos jóvenes hacia el extranjero, motivada principalmente por la falta de oportunidades laborales, salarios bajos y precariedad en el empleo.

Muchos jóvenes cualificados encuentran difícil desarrollar su carrera profesional dentro del país y buscan en el exterior mejores condiciones de vida y crecimiento profesional.

Recientemente se ha observado un interés creciente por destinos más lejanos, como Tailandia. La atracción por este país asiático no solo responde a factores económicos, sino también la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida diferente, con costos de vida relativamente bajos y un entorno cultural enriquecedor.

Así, uno de estos jóvenes fue Sergio Castillo, el cual después de graduarse de Ingeniería y trabajar, decidió marcharse a Tailandia.

"Esto viene sobre todo de que empecé a trabajar cuando acabé de estudiar hace año y algo, como todo el mundo", señalaba Sergio. "La carrera no me gustó mucho, la hice pues por hacer una carrera, que es algo que le pasa a mucha gente".

Cuando llegó a su puesto, no se sintió en su sitio: "Empecé a trabajar y me di cuenta de que ahí no hay propósito, no hay ilusión y no hay pasión, solo va la gente a cumplir sus horas, cobrar su sueldecito y para casa".

El joven reconoce que siempre ha tenido una personalidad muy competitiva y ambiciosa, y se dio cuenta que eso no encajaba con su puesto de trabajo.

"En la empresa cobraba unos 1.400 euros", aseguraba. "Hice ingeniería y me di cuenta de que allí un ingeniero con tres o cuatro años de experiencia seguía cobrando una porquería. Como no te metas a una multinacional, vas a cobrar poca cosa".

Por ello, Sergio señaló cómo fue ahí que tomó la decisión de marcharse a Tailandia de forma indefinida.

"Llegó un punto en que dije que iba a estar el menor tiempo posible y así lo hice, estuve un año planificándolo y el verano pasado tomé la decisión de decir: "Me compro un billete a Tailandia y me voy allí"", indicaba.

En su llegada a Tailandia, el joven decidió emprender su carrera en YouTube. Primero empezó creando contenido fitness, luego del estilo de vida allí y ahora parece haber encontrado su éxito: vídeos de jubilados.

En los últimos meses ha conocido y entrevistado a numerosos jubilados españoles que optan por marcharse a Tailandia a cobrar su pensión. Dichos vídeos le han dado mucha más audiencia y un crecimiento exponencial.

De tal manera, no dudó en dejar una reflexión de lo que ha aprendido en este tiempo: "Cuando tú empieces tu trabajo, no te va a gustar. Eso es otra cosa que no le gusta a la gente, no les gusta su trabajo, no quieren ser becarios... a ver, te tienes que quedar ahí los años que sean siendo el que menos, cobrando el que menos. Y el día que puedas salir, sales y te la juegas.

"Te vienes a Tailandia, ¿con cuánto vives aquí? Con 500 euros puedes vivir aquí. Pero imagínate alguien que tenga 10.000 euros justos y venga un año a Tailandia. Con 10.000 euros un año en Tailandia... mira yo cómo estoy ya", confesaba Sergio.

Para los jóvenes, Tailandia representa la combinación perfecta entre trabajo remoto, turismo y aventura. Gracias a la digitalización, muchos optan por trasladarse allí en busca de mantener sus empleos vinculados a España, empresas internacionales o buscarse la vida como Sergio.

Este fenómeno refleja un cambio en las prioridades de la juventud española, que cada vez valora más la calidad de vida y la experiencia internacional, frente a la seguridad laboral tradicional ofrecida en su país de origen.