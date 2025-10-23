Jesús, camionero español en Estados Unidos: “En un mes puedo ganar 5.890 dólares brutos más bonus"

Montaje de Jesús con un típico camión de EEUU en una imagen creada con IA.

Estados Unidos es conocido como la tierra de las oportunidades. De ahí que sean muchos los españoles que se desplacen hasta allí para encontrar el trabajo de sus sueños o, simplemente, mejores condiciones laborales.

Una de esas personas es Jesús, conocido como ‘el heavy’, que trabaja como camionero en los dominios del Tío Sam. En su cuenta en TikTok ‘uncaminosindestino’ ha explicado cuál es su salario base y los diferentes complementos y beneficios que obtiene de su empresa.

“En un mes puedo ganar 5.890 dólares más bonus”, explica en la red social. A continuación, te contamos cuáles son sus ingresos atendiendo a todos los conceptos.

Bonus por kilómetro

“Mi salario diario, haga lo que haga, son 190 pavos”, comienza nombrando de esta manera a los dólares. Por tanto, y en un mes de 31 días, llega a la cantidad de 5.890 dólares. “Antes eran 200, pero me lo bajaron. Ya estoy a ver si me lo vuelven a subir”, relata.

Y luego está la parte variable. La misma depende del número de millas que recorra con su camión frigorífico. Vayamos por partes.

El pago por cada milla recorrida (1,60 kilómetros) es de 0,60 centavos de dólar. Pero tiene que conseguir un mínimo. ¿Cuál es? 9.816 millas (unos 15.800 kilómetros). Si no llega a esa cifra, cobra sólo el bruto antes indicado.

En el caso de que llegue a las 9.000 millas, y no supere las 10.000 millas, ingresará tres centavos de dólar más. Si excede las 10.000 millas, la bonificación se traduce en 70 centavos por milla.

“Si hago 7.000 millas, cobro la parte fija. Si hago 8.000, también. Pero, a partir de 8.000 millas, empiezan los bonus”, remarca. ¿Y cuáles son? Dos: safety bonus y productivity bonus.

Las condiciones para poder optar a ambos son las siguientes: en el primero, se tienen en cuenta hechos como no ser multado ni haber tenido accidentes; en el segundo, hay que llegar al mínimo de 9.810 millas (los pagos ya se han especificado anteriormente).

Extras anuales

No son los únicos extras a los que tiene acceso. Al cumplir dos años en la empresa, “me dan una extra de 1.500 pavos”. Y al sumar otro más, serían 2.400 dólares. Cantidad que se repetiría año tras año hasta llegar a los 10 años. Entonces, la cantidad sube a “casi 4.000 pavos”.

Otro tema que trata es el de las vacaciones. “No existe la obligación de darte vacaciones como tal aquí, pero las empresas para competir entre ellas a la hora de atraer chóferes o atraer talento, entre comillas, pues ofrecen benefits”, cuenta.

Y se queja de que, en muchos meses, no llega a las 8.000 millas. Porque, si alcanzara las 12.000 millas, podría ganar hasta 8.400 dólares brutos mensuales.

Con todo, echa ‘flores’ a su empresa. Porque si necesita estacionar en un parking de pago, se lo abonan. Si adquiere aceite para el motor, “al momento tienes el dinero”. Si la rueda “está fea, te la cambian”.

Y concluye: “Esta empresa es de lo mejorcito en Estados Unidos para trabajar. Más que nada también por la metodología de trabajo, porque es que ningún sitio es como aquí.