Un jubilado de 74 años, sobre su negocio con el que factura más de 5.000 euros: “Cobro 25 euros la noche para dos personas”

Alain Cheveu es un jubilado francés de 74 años que vive en Trébeurden, un pueblo costero en la región de Bretaña en Côtes-d’Armor, y ha convertido su jardín de 3.800 metros cuadrados en un negocio con el que ingresa más de 5.000 euros.

El francés comentó en una entrevista con el diario galo, Le Figaro, que ha conseguido transformar su amplio jardín en un camping gracias a la plataforma HomeCamper.

Así, el ex gerente de ventas recibe alrededor de cien reservas al año de turistas de todas partes del mundo. El jubilado confesó que estos ingresos han permitido que tanto él como su esposa, con el ingreso extra, vayan de viaje "a las montañas o al sol" en el invierno.

"Algunos vuelven cada año"

"Recibo a los campistas en mi casa, en un tranquilo rincón de Bretaña, con piscina, cocina totalmente equipada y pista de petanca", describió el jubilado.

A modo de contexto, HomeCamper es una plataforma a través de la cual es posible reservar lugares para acampar en Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Portugal.

A través de dicha plataforma es posible alquilar lugares para autocaravanas, tiendas de campaña o, simplemente, alojamientos en la naturaleza.

De esta manera, es posible convertirse en anfitrión y crear un negocio a través de esta plataforma. Esto fue lo que optó por hacer Cheveu.

El jubilado de 74 años vive en una casa de 200 metros cuadrados y decidió convertir su jardín de 3.800 metros cuadrados en un terreno que alquila a estos campistas. Así recibe al menos 100 reservas al año, sobre todo entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

"Tenemos piscina climatizada, un jardín con vistas despejadas e incluso caballos en el campo vecino", relató Cheveu. "Es muy relajante, a la gente le encanta", añadió.

Además, otro factor que convierte el jardín del jubilado en idílico para los campistas es que se encuentra cerca del GR 34, que es un sendero de 2.000 kilómetros que va desde el Monte Saint Michel hasta el puente Saint-Nazaire, recorriendo la costa de Bretaña.

La proximidad con esta popular ruta costera hace que en el jardín de Cheveu se hayan alojado turistas de todas partes del mundo, según contó: Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y hasta Estados Unidos.

La historia del francés con HomeCamper comenzó en el año 2022: "Me gusta socializar, soy sociable, así que pensé: '¿Por qué no alojar en mi casa?'", compartió. Así, se convirtió en anfitrión y ofrece entre seis y ocho parcelas en su jardín.

El jubilado puede alojar hasta una docena de campistas a la vez, principalmente parejas y familias. Ahora bien, en este minicamping, todo está equipado para ofrecer una experiencia agradable a quien se aloje allí.

Hay baños exteriores, ducha solar, acceso a una cocina equipada con placas de inducción, neveras y vajilla. Todo esto además de las mencionadas piscina, tumbonas y pista de petanca.

"La gente se siente como en casa, algunos vuelven cada año, recibo llamadas para fiestas, para mi cumpleaños... Uno de ellos incluso se ha hecho amigo", confesó el jubilado francés.

Respecto a las ganancias, declaró que en el año 2024 logró ingresar unos 5.200 euros que complementa su pensión mensual de 4.800 euros.

Cheveu comentó que "cobro unos 25 euros la noche para dos personas", independientemente de que estén en tienda de campaña o autocaravana. "La plataforma cobra una pequeña comisión de 2 o 3 euros por reserva, pero no es mucho", calculó.

Con estos ingresos adicionales, reveló que han podido invertir en equipamiento para mejorar el minicamping y en ellos mismos: "Hemos comprado barbacoas, tumbonas... Y en invierno, nos regalamos unas vacaciones en la montaña o al sol".