Javier, médico con 32 años de experiencia: "El sistema público se está deteriorando, muchos médicos se van a otros países"

Las claves nuevo Generado con IA Javier, médico con 32 años de experiencia, critica el deterioro del sistema sanitario público en España y la gestión ineficiente de los impuestos. La falta de recursos, el envejecimiento de la población y la sobrecarga asistencial están creando una presión constante en el sistema sanitario español. Muchos médicos y profesionales sanitarios están emigrando a otros países o comunidades autónomas en busca de mejores condiciones laborales y reconocimiento económico. Javier enfatiza la necesidad de priorizar el bienestar de las personas en el presupuesto sanitario, en lugar de solo construir más infraestructuras.

Si bien el sistema público sanitario es uno de los aspectos por los que saca pecho España, lo cierto es que el deterioro en los últimos años es notable. Las listas de espera son larguísimas, los médicos demandan unas mejores condiciones y los recursos han empeorado.

Por ello, esta situación ha causado especial ruido social con pacientes y sanitarios defendiendo el sistema público frente al privado y una mayor eficiencia de los impuestos para mejorar sus fallos.

Uno de ellos es Javier, un médico con 32 años de experiencia del Hospital Virgen del Rocío que estuvo en LaSexta Xplica para explicar su situación y cargar contra la manera en que se gestionan los impuestos en España.

Sanitarios e impuestos

El sistema sanitario español ha sido históricamente uno de los pilares del Estado de bienestar y un referente internacional por su carácter universal y gratuito en el punto de acceso.

Sin embargo, en los últimos años se atraviesa una situación de creciente tensión debido al envejecimiento de la población, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial.

"Nos guste o no nos guste, tenemos que pagar impuestos porque son necesarios para el Estado de bienestar", defendía Javier. "Y un aspecto clave es la salud, porque sin salud no hay nada. Lo que pasa es que hay que gestionar bien lo que se recauda".

Así, el médico defendió una mayor eficiencia de los recursos: "Lo que tienen que hacer los políticos es cuidar el capítulo 1 del presupuesto sanitario, es decir a las personas".

"Lo que tienen que hacer es no maltratar a los médicos desde el punto de vista contractual, laboral y retributivo. En España, los médicos estamos maltratados sistemáticamente desde hace muchos años".

"Y más en Andalucía, y eso se remonta a la era socialista. Juanma Moreno ha intentado arreglarlo, pero no ha podido porque no se ha centrado en el capítulo 1 sino en construir hospitales, centros de salud... pero lo más importante son las personas", indicaba.

Las declaraciones de Javier reflejan la situación de los trabajadores sanitarios, desde médicos y enfermeros hasta personal técnico y administrativo. Al fin y al cabo son quienes viven directamente las consecuencias de esta crisis.

Las plantillas están envejecidas, faltan profesionales en áreas claves y las condiciones laborales se han deteriorado, con contratos temporales, exceso de guardias y una falta de reconocimiento económico acorde a su responsabilidad.

"¿De qué sirve un hospital si no tenemos a los profesionales adecuados?", aseguraba Javier. "Y hay un problema serio que estoy planteando porque esa Sanidad tan formidable que tenemos y envidiada en muchos países, cada vez se está deteriorando más porque está perdiendo a los profesionales".

"Prefieren irse a otras comunidades autónomas donde los tratan mejor, aunque no están para tirar cohetes, o se van a otros países", reconocía el médico.

De ese modo, esta presión constante deriva en agotamiento, huelgas y una creciente desmotivación entre los profesionales del sector. A ello se suma la desigualdad territorial, con comunidades autónomas que presentan mayores carencias de personal y recursos que otras, así como largas listas de espera.

El sanitario finalizó con una conclusión de cómo la eficiencia y el mejor uso de los recursos son clave para poder mantener este sistema público del que tanto se enorgullecen sus ciudadanos.

"Entonces, impuestos hay que pagar para mantener el estado del bienestar que es la salud, la educación, a los pensionistas, los desempleados... pero no olvidemos lo que estoy diciendo", afirmaba Javier. "Si no se gestiona como es correcto, la sanidad se va a ir deteriorando en los próximos años y eso es así".