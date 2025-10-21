Farah, autónoma, sobre la subida de la tasa de basuras: "Pagué 1.200 euros en mi negocio nocturno, es inviable"

Farah y un grupo de trabajadores de limpieza generados con IA. Montaje.

Puede que aún no te haya llegado la factura, pero la subida ya es imparable. La tasa de basuras se ha disparado en toda España y amenaza con golpear de lleno al bolsillo de los ciudadanos.

Lo que antes era un pago casi simbólico, se ha convertido en un gasto que muchos han empezado a notar.

Para Farah, dueña de un negocio nocturno, la factura supuso un auténtico 'sablazo' a su economía: "Me llegó de casi 1.200 y pico de euros", explicó a Informativos Telecinco.

Un 30% más caro

Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste del servicio de recogida de residuos urbanos se ha encarecido más de un 30% en el último año, el mayor salto registrado entre todos los servicios públicos.

Y no, no es una decisión aislada. Ayuntamientos de todo el país están aplicando ya estas nuevas tarifas en cumplimiento de una directiva europea que exige que el ciudadano asuma el coste real del reciclaje y la gestión de residuos.

El objetivo no es más que otro que fomentar un consumo responsable y reducir la basura que acaba en el vertedero... aunque, de momento, lo que más se nota es el aumento en la factura.

"Quiero pagar por algo que sirve"

El caso de Farah no es una excepción. Desde que las nuevas facturas empezaron a llegar a los buzones, las quejas se han multiplicado por todo el país.

Son ya muchos los vecinos que han decidido alzar la voz ante un recibo que, para muchos, llega por primera vez.

Que se lo digan a Nancy, vecina de Madrid, que contó a Informativos Telecinco su sorpresa: después de años residiendo en España, nunca había recibido una factura por la tasa de residuos... hasta ahora.

"Mi barrio está lleno de ratas. Me encantaría pagar por algo que me sirve", dijo, mostrando su indignación.

Jesús, dueño de un restaurante de la capital, también se suma a esta lista: "Me subirá hasta 3.280 euros", exclamó.

Piden la derogación de la tasa en Madrid

Aunque ya ha entrado en vigor la nueva subida a las tasas que ha llegado a afectar en torno a 1,7 millones de inmuebles, aunque hay algunas excepciones que cuentan con reducciones o bonificaciones.

Sin embargo, en la capital del país, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, pretende presentar "un escrito en el Ministerio de Hacienda" pidiendo "la derogación de la tasa de basuras".

Por su parte, María Fuentes, abogada del bufete Navas & Cusí señaló en La 1, que el propietario es quien debe pagar.

"El inquilino no está obligado a pagarle el importe de la tasa, salvo que esté recogido expresamente en una cláusula del contrato", sentenció.

En otras palabras, a menos que en el contrato de alquiler se especifique quién debe pagar dicho impuesto y esté especificada la cantidad exacta a pagar, esta obligación le corresponde al propietario.