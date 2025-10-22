Soy experta en vivienda y estos son los mejores barrios para comprar en España: "Un 10,9 % máximo de rentabilidad"

Montaje de María Matos con carteles de 'se vende' en una foto creada con IA

Las claves nuevo Generado con IA La rentabilidad de la vivienda en España cerró el tercer trimestre de 2025 en el 6%, según un estudio de Fotocasa. Villaverde Alto, en Madrid, es el barrio con la mayor rentabilidad inmobiliaria en España, alcanzando un 10,9%. La rentabilidad se desplaza hacia la periferia de las grandes ciudades y mercados intermedios, donde el precio de compra es más bajo. Los barrios con precios de compra más asequibles ofrecen mayores márgenes de rentabilidad en el mercado inmobiliario.

Hay quien prefiere poner sus ahorros en el banco, pero también los hay que ven en el ‘ladrillo’ una forma de sacar el máximo rendimiento a su dinero. Y es que la vivienda se considera como un ‘valor refugio’.

¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una inversión estable que conserva o, incluso, incrementa su valor en momentos de crisis económica o alta inflación.

Dicho esto, la rentabilidad de la vivienda en España cerró el tercer trimestre de 2025 en el 6%, un 0,1 punto porcentual menos que hace un año. Así queda reflejado en el estudio ‘La rentabilidad de la vivienda en España en 2025’ de Fotocasa.

Sin embargo, hay algún que otro barrio en el que “la rentabilidad está por encima del 10%”, según María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Y matiza: “Este retorno de la inversión varía en los barrios de las grandes ciudades hasta alcanzar un máximo del 10,9% en Villaverde Alto, en Madrid”.

Rentabilidad por barrios

Una de las preguntas que se hacen quienes quieren seguir poniendo su dinero en la vivienda es dónde está la rentabilidad más elevada. A lo que María Matos responde que “se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles”.

Porque, a su entender, y “en un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos de forma prácticamente unánime en todo el territorio, el mayor margen de rentabilidad se concentra en aquellos barrios donde el precio de adquisición es más reducido”.

De ahí que el barrio madrileño de Villaverde Alto sea quien ocupe el puesto más elevado, con un 10,9 %.

“La rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento”, continúa Matos.

¿Resultado? “La nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria nos muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida”, resume la directora de Estudios de Fotocasa.

A continuación, te mostramos cuáles son los diez barrios con la rentabilidad más elevada: