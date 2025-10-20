Un joven español de 20 años, en Dubai: "Hace 8 meses tenía una deuda de 3.000 €, ahora facturo más de 2.000 € al día"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Antela, un joven español de 20 años, ha pasado de tener una deuda de 3.000 euros a facturar más de 2.000 euros al día en Dubai. En Dubai, Carlos ofrece mentorías grupales y clases presenciales, combinando negocios con experiencias como safaris por el desierto y planes de lujo. Carlos destaca la importancia de la gratitud y el cuidado personal, afirmando que salud y relaciones son clave para el progreso. Dubai se presenta como un destino atractivo para jóvenes europeos, ofreciendo cero impuestos sobre la renta y altas posibilidades de empleo.

Para Carlos Antela no hay un desafío que no pueda superar. Con solo 20 años, este joven madrileño ha logrado algo que muchos solo sueñan... facturar más de 2.000 euros diarios con su negocio.

"En Madrid perseguía el poder de tener esta vida. Ahora estamos en Dubai. Llevo un mes y pico y ya tengo mi empresa", confiesa en su canal de YouTube.

La decisión de irse no fue difícil. Hace poco más de ocho meses, Carlos estaba endeudado con 3.000 euros y "no tenía ni para pagar el gimnasio".

"Es una locura"

Carlos ha convertido Dubai en el escenario perfecto para vivir. Además de ofrecer mentorías grupales, donde guía a otros emprendedores a crear o escalar sus negocios, da clases presenciales que combina con experiencias únicas: safaris por el desierto y planes de lujo.

"Vivo la vida de mis sueños y entrenando en el mejor gimnasio del mundo", revela. Una vida que considera "una locura".

Su rutina resume el ritmo de Dubai... gimnasio por la mañana, sol a mediodía y cámara en mano para grabar cada momento y un móvil para contestar los mensajes de sus alumnos al instante.

Pero detrás de todo ello existe una filosofía muy clara: "Tienes que ir en orden en tu progreso: salud, relaciones y el dinero será la consecuencia", explica.

Para él, la gratitud también es clave: "Naciste en un lugar privilegiado, con un móvil y conexión a Internet, y eso hay que valorarlo", confiesa. Pero su mayor consejo se encuentra en cuidar el físico, ya que asegura que si no se pone atención en ello, "no cuidas tu alma".

¿Por qué vivir en Dubai?

En los últimos años, cada vez son más los jóvenes españoles que se mudan a otros lugares del mundo buscando nuevas oportunidades.

La falta de empleo estable y los bajos salarios en España les empujan a mirar hacia fuera para tener un futuro más seguro y con posibilidades de crecimiento.

Dubai es uno de estos sitios. Según datos del Dubai Statistics Center y el World Migration Report 2024, más del 85% de la población residente es extranjera, de los cuales el 30% tiene menos de 35 años.

Los principales motivos que llevan a miles de jóvenes europeos, incluidos muchos españoles, a instalarse a los Emirates, pasan por tener cero impuestos sobre la renta, alta posibilidad de empleo, un ingreso salarial que supera los 4.000 euros mensuales netos, así como un estilo de vida muy seguro.

Por tanto, ante los salarios y oportunidades que hay en España, y viendo lo que se consigue en estos países, se llega a entender que muchos jóvenes dejen atrás su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades.