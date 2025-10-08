Aritz Durán, joven estudiante, sin filtros sobre los precios en España: "Para qué vas a trabajar si no tienes un proyecto de vida"

La situación actual presenta infinidad de problemas para los jóvenes. España es uno de los países con una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas de la Unión Europea, los precios de la vivienda suben de forma imparable y la inflación absorbe cualquier subida salarial.

En este contexto, Aritz Durán, un joven universitario de Valladolid que estudia en Madrid, ha expresado su malestar por la situación económica de España en la actualidad. "La gente joven y no tan joven tenemos muchas dificultades para imaginarnos nuestro futuro", expone.

Además, lanza una advertencia sobre lo que podría ocurrir si las perspectivas de futuro no mejoran: "Para qué vas a trabajar si no tienes una perspectiva de futuro. Si esto no cambia, no habrá justificación para que la gente trabaje", reflexiona el joven de 23 años.

Jóvenes desesperados

Aritz ha narrado en La Mirada Crítica que está realizando unas prácticas en un despacho de abogados y, para cubrir los gastos del alquiler, comida y el resto de facturas, trabaja de camarero; aunque también recibe el apoyo económico de sus padres.

Apunta a la vivienda y a los salarios como los principales obstáculos que tienen que sortear los jóvenes en la actualidad. Recalca que el "problema en Madrid es horrible, pero no sólo en Madrid, también en Barcelona y ciudades pequeñas que también están sufriendo la crisis de la vivienda".

Pone el ejemplo de su ciudad, Valladolid, donde "hace cinco años los alquileres rondaban los 500 euros y hoy están en 900 euros. Los precios están por las nubes, mientras los salarios no han subido lo suficiente para compensar esa subida", apostilla Aritz.

El precio del alquiler en España, según el portal inmobiliario Idealista, ha aumentado un 10,9% durante los últimos 12 meses tras el fin del tercer trimestre de 2025. Por otra parte, según Eurostat, los jóvenes españoles españoles, de media, no se independizan hasta más allá de los 30 años.

Pisos compartidos

Este vallisoletano se ve abocado a compartir piso a pesar de que tiene pareja, con la que podría repartir los gastos del inmueble, pero no se dan las condiciones económicas.

El motivo es que si viviera con su pareja, el alquiler se dispararía aún más. "Yo comparto piso y mi pareja también, porque no podemos permitirnos vivir juntos, ya que el alquiler se pondría en 800 euros. Hasta que el trabajo sea mi principal fuente de ingresos, no puedo permitirme vivir con mi pareja", concluye.