Un economista, sobre la cuota de autónomos: "Quien cobra menos de 670€ pagará un tercio de sus ingresos en cuotas"

Ser autónomo en España sigue siendo, para muchos, una carrera cuesta arriba. A la carga impositiva y la inestabilidad de los ingresos se suma una cuota mensual que varía según lo que se gana, pero que, en muchos casos, se lleva una parte importante del bolsillo.

El Gobierno ha planteado nuevas subidas de cuotas para el periodo 2026-2031, lo que supondría un aumento del coste anual de entre 209 y 2.474 euros, según el tramo de ingresos.

Esta propuesta ha generado preocupación entre los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en el país.

"Estas cuotas no son progresivas"

En Sábado Clave, el experto en economía José María Camarero analizó la situación: "Esa propuesta es una subida generalizada de todas las cuotas de los autónomos".

Explicó que, por ejemplo, "quien cobra menos de 670 €, quien ingresa eso, le suben 17 €, y los que ganan más, unos 50 euros".

El problema, recalcó, está en que el sistema "no es nada progresivo". Una crítica que no dudó argumentar con cifras: el 41% de los autónomos ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional, lo que equivale a 15.600 euros al año.

Mientras que el 62% no llega al salario medio en España, que ronda los 27.480 euros. Solo el 15% de los trabajadores por cuenta propia factura más de 45.000 euros.

La nueva realidad de los autónomos

Según Camarero, detrás de estos números hay dos realidades que marcan el día a día del autónomo: la inestabilidad y el pluriempleo.

Muchos no trabajan todo el año porque su actividad depende de la temporada, y otros combinan su negocio con un empleo por cuenta ajena para poder llegar a fin de mes.

También quiso aclarar una de las dudas más repetidas en las últimas semanas sobre el IVA: "Esto no significa que vaya a bajar el IVA ni que haya un IVA al 0%. Significa que el autónomo que cobre menos de 85.000 euros dejará de ser intermediario".

Es decir, dejará de adelantar el impuesto en cada factura para después ingresarlo a Hacienda.

Mientras tanto, este lunes, 20 de octubre, muchos autónomos volverán a cumplir con su cita trimestral con el fisco.

Y aunque la subida aún no es una realidad, ya hay inquietud en el sector. Porque, como dijo Camarero...

"El autónomo que menos cobra va a tener que pagar casi un tercio de sus ingresos en cuotas. Es el perfil más común en España", sentenció finalmente.