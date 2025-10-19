María Ruiz, peluquera, sobre el coste de la luz en España: "Tuve que renegociar la factura porque me aumentó un 20%"

Las claves nuevo Generado con IA Los costos de la luz y la tasa de basuras en España están aumentando considerablemente, afectando tanto a familias como a pequeños negocios. María Ruiz, peluquera, ha renegociado su factura eléctrica tras un aumento del 20%, lo que supone un desembolso adicional de más de 100 euros mensuales. La tasa de basuras ha subido más del 30% en el último año, convirtiéndose en un golpe fuerte al bolsillo familiar. La creciente inflación y el estancamiento salarial hacen que ahorrar o enfrentar imprevistos sea cada vez más difícil.

Puede que aún no se haya recibido la última factura, pero la tormenta está en camino: la tasa de basuras se ha disparado a niveles que pocos podían imaginar.

En muchos municipios de España, lo que antes era un pago casi simbólico, hoy se ha convertido en uno de los golpes más fuertes al bolsillo familiar.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste del servicio de la recogida de residuos urbanos se ha encarecido más de un 30% en el último año, la subida más rápida que registra cualquier otro servicio en España.

"Me ha encarecido 100 €"

No es un fenómeno aislado: ayuntamientos de toda España están implementando esta tasa que responde a una directiva europea que obliga a cubrir los costes reales del reciclaje y gestión de residuos.

"Nos pasaron la tasa hace una semana y a mí me ha encarecido 100 euros", sentencia Mari Carmen, una vecina de Valenciana, a La Sexta Noticias.

Pero la tasa no viene sola. La luz también ha tirado hacia arriba otra cuota clave en la economía doméstica y en los pequeños negocios.

En los que va de año, la factura eléctrica ha aumentado un 17%, y desde los últimos meses ha pegado un salto cercano al 6%.

Para muchos, estas subidas resultan asfixiantes. María Ruiz, quien es peluquera desde hace varios años, relata cómo estas subidas llegan a afectar directamente no solo a su negocio, sino también a su día a día.

"Ha subido un 20% en mi factura"

Tras este 'tasazo', la mujer ha tenido que tomar una decisión muy drástica: renegociar la factura de la luz, ya que confiesa que "me ha subido hasta un 20%", explica.

En negocios como una peluquería, como la de María Ruiz, este aumento podría suponer un desembolso superior a los 100 euros mensuales solo en electricidad.

La escalada en los costes fijos, como la luz y la tasa de basuras, se traslada directamente al consumidor final, haciendo más palpable la sensación de que cada vez es más complicado llegar a fin de mes.

Con los sueldos estancados y una inflación que golpea especialmente a los productos y servicios básicos, la falta de margen para ahorrar o responder a imprevistos se ha convertido en una auténtica misión imposible.