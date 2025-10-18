Harold, empresario colombiano en España: "El 90% de los inmigrantes que llegamos sin papeles venimos a trabajar"

Las claves nuevo Generado con IA Harold Correa, empresario colombiano, llegó a España hace 27 años sin documentos y vivió en la calle antes de fundar su propio neobanco, Ikualo. Correa afirma que el 90% de los inmigrantes llegan a España para trabajar, en sectores como agricultura, construcción y hostelería, aportando significativamente a la economía. Ikualo, el neobanco de Correa, facilita a los inmigrantes abrir cuentas bancarias usando solo un pasaporte, y fue fundado con el apoyo del multimillonario catalán José Elías. Correa destaca que los migrantes representan casi el 3% del PIB español y son responsables del 70% de la creación de nuevas pequeñas empresas en el país.

Harold Correa es originario de Barranquilla, Colombia, y llegó a España hace 27 años con únicamente 300 euros para sobrevivir. Eventualmente, gastó el dinero con el que había llegado y acabó viviendo en la calle.

Correa no contaba con documentos que le permitiesen trabajar legalmente en España, por lo cual para conseguir trabajos o vivienda esto suponía un impedimento.

Esto fue así hasta que por fin consiguió la documentación necesaria para vivir legalmente, logró alquilar una habitación, estudiar y muchos años después, como contó el pódcast de Talent Match, fundar su propio neobanco, Ikualo.

"Vi una gran oportunidad"

"Ahora mismo hay una polémica muy grande por lo que está pasando con algunos migrantes, nos encontramos en un punto álgido de esto, pero esto no es toda la comunidad", comenzó exponiendo, muy contundente, el colombiano.

A partir de este enunciado, señaló que "el 90% de los inmigrantes vienen a trabajar, no venimos a pedir, venimos a ayudar a España porque necesitan mano de obra y no la hay".

Acto seguido expuso que uno de los grandes problemas que se encuentran es que "la banca nos rechaza por el riesgo que tenemos los migrantes".

Esto, ¿qué significa? El colombiano contestó que "nosotros cuando llegamos aquí no tenemos la capacidad de que nos paguen porque los que llegamos, que el 90% no tenemos documentación, nos quedamos a trabajar porque hay trabajo y venimos a eso".

Harold Correa, colombiano fundador de Ikualo YouTube (@talentmatch_es)

Con esto, recalcó rotundo que "solo una parte, que es de la que más se habla, es la que viene a pedir ayudas, hacer daño y, esto lo hablamos en nuestra propia comunidad, que no queremos a ninguno de ellos".

Esta distinción hecha por Correa, supone un tema de conversación muy discutido entre las personas migrantes que viven en España.

En este sentido, es pertinente recalcar que en España residen 7.050.174 personas de nacionalidad extranjera, principalmente colombiana, marroquí y venezolana. Y de esos casi 7 millones de migrantes, al menos 3 millones están afiliados a la Seguridad Social.

Una vez aclarado este punto, el colombiano expresó que el inicio de su banco destinado a migrantes nace con el objetivo de que "vengan todos los que quieren incluirse y ayudar a España".

Harold Correa, CEO de Ikualo YouTube (@talentmatch_es)

El colombiano continuó dicho argumento con que "todos los que vengan a delinquir, a hacer cosas malas y a vivir de ayudas, no los queremos".

A esto agregó, para demostrar que no todos los migrantes son ese estilo de personajes previamente descritos, que "no sé si saben, pero en los últimos años el 70% pymes (pequeñas empresas) creadas han sido por migrantes en España, somos emprendedores y de eso no se habla mucho".

"Somos casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y España necesitará en los próximos años al menos 30 millones de migrantes hasta el 2050", continuó exponiendo el colombiano.

A esto agregó que estos extranjeros son necesarios por un conocido problema: la pirámide invertida. "Desafortunadamente, no nacen tantos niños y necesitan que vengan los migrantes a aportar a la Seguridad Social porque si no, no va a haber pensiones".

"Nosotros venimos a trabajar en agricultura, al campo, venimos a trabajar en construcción porque no hay gente de aquí que quiera trabajar o venimos a trabajar en la hostelería", sentenció.

"Se necesita inmigración, pero una migración regulada y que venga realmente a aportar", especificó sin rodeos el colombiano.

Partiendo de esta creencia de que es preciso agilizar el proceso de llegada de los inmigrantes sin documentación a España, Correa fundó Ikualo, un neobanco en el que se puede abrir una cuenta bancaria y obtener una tarjeta con un pasaporte, independientemente del país que sea.

En un principio, comentó, fue rechazado por 62 bancos, a pesar de exponer que los migrantes en Europa "movíamos 17,5 millones de euros al año", y esto, en realidad, suponía "una comunidad desatendida".

Finalmente, llegó 'el milagro': "Llegó José Elías y a partir de ahí todo cambió", contó Correa. Continuó relatando que el multimillonario catalán apareció cuando "ya estábamos hasta el agua al cuello" y que ya contaban con toda la tecnología y acuerdos necesarios para poner el negocio en marcha.

Lo que les faltaba era el dinero, así, recordó que "José Elías apareció como un santo que me vio en las noticias, habló con mi equipo, nos reunimos con él y me dijo 'estás creando algo grande y yo quiero escucharte'. Al final invirtió casi un millón de euros".

De esta manera, la inversión del millonario fue el inicio de muchas más que han llevado a que, actualmente, Ikualo no solo sea una plataforma de creación de empleo para migrantes sino también una importante herramienta para que estos puedan comenzar una nueva vida en España.