Una jubilada, sobre los viajes del Imserso: "Después de trabajar 32 años, viajar por 60 euros el día está bien"

Entre el día 6 y el día 8 de este mes de octubre entraron en vigor el plazo de reserva para los viajes del Imserso en todas las comunidades de España.

Los jubilados al fin podían acceder a sus tan deseados planes de relax, desconexión y descanso en algunos de los diferentes destinos en sus más de 850.000 plazas.

Así, muchos jubilados no dudaron en dar sus impresiones sobre estos viajes, tanto aquellos que han disfrutado de ellos como aquellos que por ahora no se han adentrado en esta ventaja de la jubilación.

Los esperados viajes

Los viajes del Imserso son un programa del Gobierno español diseñado para fomentar el turismo de las personas mayores y los pensionistas. Su principal objetivo es ofrecer opciones de ocio accesibles y asequibles, promoviendo la economía en destinos turísticos nacionales.

Estos viajes incluyen alojamiento, transporte y, en muchos casos, actividades de ocio y culturales adaptadas a las necesidades de los participantes.

El programa está organizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en colaboración con agencias de viajes y hoteles de toda España. Cada temporada se licitan los contratos para cubrir distintas rutas y destinos, asegurando un servicio profesional y seguro para los participantes.

Gracias a esta coordinación, miles de personas pueden disfrutar de vacaciones que, de otra manera, serían complicadas de costear. Pueden acceder a estos viajes los pensionistas de la Seguridad Social, jubilados y personas mayores de 60 años.

De tal manera, Capital Radio salió a la calle a preguntar a diferentes jubilados su percepción de los viajes del Imserso. "Por el Imserso no, hemos viajado pero no por el Imserso. No hay ninguna razón, ni porque sea bueno ni porque sea malo ni porque sea regular", confesaba una jubilada.

Luego, la hija de una pareja de jubilados compartía su opinión. "Mis padres estaban encantados, la verdad", señalaba. "Era más barato que lo normal, tenía mejores condiciones y sobre todo porque iban con amigos. A mí me parece bien".

"También pienso que los viajes del Imserso, que los jubilados con alto poder económico no van, entonces sí que ayuda a la gente con menos medios para ir", indicaba.

Otra jubilada mostraba su desconocimiento total sobre el funcionamiento de estos viajes y reconocía no haberse beneficiado de ellos nunca.

"Estoy jubilada hace mucho tiempo pero no he utilizado nunca el Imserso", apuntaba. "Algo parece que me suena pero no sé exactamente, los viajes que he hecho nunca han sido con el Imserso y no me he planteado todavía hacerlo con él. No me parece mal. También será por los votos, ¿no? Y por tener contentos a los mayores, digo yo".

Mientras, otra jubilada contaba cómo había aprovechado los viajes en más de una ocasión después de un largo período de tiempo cotizado.

"Hay que saber que es un viaje con facilidades para el hotelero porque tiene espacio y para nosotros, los jubilados, los dos ganamos", afirmaba. "He trabajado durante 32 años y si viene una cosa de más o menos 60 euros por día, está bien. Creo que debería ser solo para temporada baja. Fui en octubre una vez y la otra en abril, hacía un poquito de frío en Benidorm".

Para obtener plaza, los interesados deben inscribirse en los períodos establecidos por el Imserso y presentar la documentación requerida.

La asignación suele realizarse por orden de inscripción o mediante sorteos, dependiendo de la demanda y el tipo de viaje. Esto garantiza que el acceso sea justo y equitativo, aunque la alta demanda hace que algunas temporadas se agoten rápidamente.