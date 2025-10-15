Victoria Vélez, experta en horóscopo, alto y claro sobre los Tauro el 15 de octubre: "No quieres compromisos serios"

Sebastián Yatra, nacido el 15 de octubre de 1994, es Libra. Gtres

Existen diferentes temas que nos preocupan desde que nos levantamos y que incluso nos quitan el sueño. Pero se pueden simplificar en familia, amigos, trabajo, dinero, salud y amor. Las cosas que de verdad importan en la vida.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del cantante colombiano Sebastián Yatra, es Libra, pues este miércoles 15 de octubre cumple 31 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Será un día muy imaginativo y creativo, principalmente en cuestiones artísticas".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "tienen los astros a tu favor y te ayudan favorablemente, tanto en el amor como en tus actividades".

Para los Tauro será un día en el que "en el amor no quieres compromisos serios de momento, si tienes pareja, será mejor salir con amistades".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis "tendrán mucha comunicación en el amor", además de "mucha profundidad en tus conversaciones".

En los Cáncer, será un día en el que deberás "mantener la serenidad cuando alguien te lleve la contraria". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "el equilibrio y la opción de sentirte cerca de los demás".

Mientras que para los Virgo lo serán "los compromisos con la pareja o la persona que tanto quieres".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Aprovecha el tiempo libre que puedas para descansar". Mientras que los Escorpio deben mantener "la capacidad de serenarte".

Los Acuario sentirán que es un día "intenso, pasional y también bastante idealista y cariñoso".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es claro: "Podrás sentir la unión con mayor intensidad con la pareja y con las amistades que te rodean siempre".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "tu mejor apoyo en este día será la amabilidad de tus amistades".