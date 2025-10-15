Pablo vive en Palencia, pero trabaja en Madrid: “He conseguido pisos en buenas zonas 5 veces más baratos”

La crisis de la vivienda ha llevado a los españoles a buscar cualquier tipo de solución descabellada para conseguir hacer frente a un alquiler. Una de estas son las llamadas 'ciudades dormitorio'.

Las 'ciudades dormitorio' son zonas urbanas utilizadas para cumplir con una función residencial, es decir, que la mayoría de sus habitantes no trabajan en estos lugares, sino que se desplazan todos los días a otras localidades a trabajar.

Este es el caso de Pablo Polanco, que trabaja en Madrid, pero vive en Palencia, ya que le resulta considerablemente más barato el alquiler en esta ciudad y considera que tiene mejor calidad de vida, según contó en Y Ahora Sonsoles.

"Pago 4 euros el viaje"

Polanco estudió su carrera de ingeniero industrial en Madrid y desde entonces estuvo 15 años viviendo en Madrid hasta que "con la pandemia y la instauración de algunos días de teletrabajo en mi empresa me planteé volver a mi ciudad", contó.

Además de esto, agregó que quería que su familia tuviese "una vida mucho más tranquila que la que teníamos en Madrid".

Otro importante incentivo, además de los mencionados, fueron "las cuentas": "Tanto en alquiler como en compra, estamos hablando de pisos similares en zonas más o menos bien, prácticamente 5 veces más baratos", declaró.

Además, Polanco es conocido en Palencia, ya que, cuando acabó la pandemia y tuvo que volver a trabajar de forma presencial, descubrió que en Palencia no había abonos de trenes Avant que permitiesen a viajeros frecuentes contar con un descuento en el precio del billete.

Sonsoles Ónega (izquierda) y Pablo Polanco (derecha) Antena 3

"Fue un gran logro", contó. "Cuando yo di ese paso de venir a vivir a Palencia en el año 2020 y sabía que en algún momento tendría que volver a la oficina, en Palencia no existían esos abonos Avant", continuó exponiendo.

Estos abonos sí estaban disponibles en otras zonas como Ciudad Real o Valladolid, por esto "iniciamos una lucha para conseguir que Palencia contara con esos abonos y lo conseguimos después de un montón de reuniones".

Añadió que la situación llegó incluso a manos de la ex-ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, y finalmente fue aprobado: "Nos aplicaron los mismos descuentos que en el resto de España y ahora sale a 4 euros el viaje", explicó.

Por otro lado, el ingeniero quiso recalcar que este tipo de iniciativas puede permitir acabar con el problema de 'la España vaciada': "Llevamos décadas sufriendo una bajada de población, pero esto está suponiendo un revulsivo".

Con esto, señaló que desde la instauración de estos abonos "Palencia capital está creciendo en población cada año, cosa que no había ocurrido en los 15 años anteriores".

Finalmente, declaró que tarda en llegar a su oficina alrededor de 1 hora y 18 minutos que "no está mal", concluyó el palentino.