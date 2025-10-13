Una mujer confía en el pastor de su iglesia, y le deja la casa en ruinas: "Prometió reformarla y me ha estafado 12.000 euros"

Lo cierto es que actualmente nadie está libre de una estafa. Ya sea en formato telefónico, a través de redes sociales o a través de la fe, el estafador siempre encuentra una manera de conseguir su objetivo.

Especialmente este último fue el caso de Virginia, una mujer que decidió acercarse a una iglesia evangélica y confiar en su pastor para reformar su hogar.

La mujer ha compartido en Y Ahora Sonsoles cómo vivió el acontecimiento y el estado actual de la vivienda.

Reformas y estafas

Virginia se encontraba en un estado muy bajo en su vida después de perder a sus dos padres y ser estafada por un supuesto albañil llamado Gregorio que se quedó con sus 11.000 euros de una reforma para su vivienda.

Es ahí cuando la mujer empezó a adentrarse en una iglesia evangélica con Lucas Oliveira como pastor y autoridad religiosa.

"Me refugié en esta iglesia, donde me prometen mucho cariño y se ganan mi confianza. Dicen que son mi familia, aprovechándose de que mi propia familia me deja de lado después del fallecimiento de mi madre", señalaba la mujer.

Es ahí cuando Virginia trata de contratar una reforma para la vivienda, propiedad de su madre y en la que la mujer veía una inversión o una posibilidad de residir.

"Abusando de que estoy sola, se ganan mi confianza y él me dice que es constructor", rememoraba la afectada. "Yo creía que tenía una empresa legal y después resulta que me manda un peón. Cuando llego a mi casa, me la encuentro demolida: sin casa, sin puertas, sin ventanas...".

Lucas, el pastor de su iglesia, tiene una empresa de construcción por lo que se ofreció a reformar su vivienda y aceptar su pago de 12.600 euros para cubrir los gastos. "La casa se le caía a pedazos y fui a ayudarla como empresario y como amigo", contaba el pastor en plató.

A día de hoy, la vivienda sigue en malas condiciones, sin reforma alguna y el hombre se niega a devolver el dinero.

Además, Virginia menciona cómo llegó a ofrecer la vivienda a gente sin hogar sin permiso ni autorización de la actual propietaria. "Metió a un vagabundo y lo puso a dormir en mi cama nueva de 1.600 euros", confesaba la mujer en el programa de Sonsoles.

Lo cierto es que en un principio Virginia no residía en dicha propiedad, dado que era de su madre, fue después de estar cerca de que se lo okupasen que decidió vender su otra vivienda para centrarse en esta.

"Lo vendí mal vendido", indicaba la afectada. "Y a raíz de ahí la pesadilla fue aumentando más. Ya no doy para más. Lo estoy pasando muy mal".

Sin embargo, ante toda esta situación, Lucas Oliveira se defiende con que no la ha estafado y el dinero recibido lo ha utilizado para comprar materiales: "Su casa estaba por caerse el techo, la electricidad, la fontanería está fatal...La casa estaba que se caía".

"Al final dijo que tenía 12.600 euros. Le dije que gastaría lo más coherente posible. Le hice la mudanza, le cargué todo, tengo sus cosas todavía", señalaba el hombre.

No obstante, Virginia indicó cómo Lucas nunca le ha mostrado esas facturas que menciona y cómo la vivienda originalmente estaba en perfecto estado. Es decir, no solo no ha reparado nada sino que ha empeorado su estado.

"Esto es una estafa en toda regla", apuntó la mujer. "Tengo los papeles de mi madre de que la vivienda estaba totalmente nueva. Estaban todos mis vecinos de testigos. Todo estaba perfecto. Solo le pedí una reforma de revisar tuberías, revisar electricidad y hacer unos cambios".

Ante esta situación, Virginia ha decidido denunciar a Lucas, por lo que la Justicia tomará partida y decidirá quién está en lo correcto y si efectivamente ha sido una estafa o no.