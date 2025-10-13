Laia, dueña de una joyería, sobre el precio del oro en España: "El gramo se vende en 220€, eso nos perjudica"

El oro ha marcado un hito histórico. Por primera vez, su precio supera los 3.000 euros, según Inversoro.

Tan solo en los últimos meses, su rentabilidad ha aumentado hasta un 51,5%, camino de ser su mejor año desde 1979.

Pero este boom no es una buena noticias para todos. Laia Gascons, dueña de una joyería, explica a La Sexta que este aumento "nos perjudica".

Precio del oro por las nubes

Y es que, las joyas, antes regalos típicos en comuniones y celebraciones, ahora se han vuelto todo un lujo.

Un paseo por las joyerías revelan la realidad: una cadena básica cuesta ahora casi 4.000 euros, cuando un año antes nos podría salir en 3.100 euros.

Aunque cueste creerlo, el oro ha superado ya los 4.000 dólares la onza y sigue subiendo. Un anillo que en 2024 costaba 260 euros, hoy ronda los 336 euros. Pulseras y cadenas también han aumentado de forma muy significativa: de 1.000 a 1.440 euros en algunos casos.

Como decía un comprador a La Sexta Noticias: "Nunca me ha gustado el oro, pero siempre ha sido una inversión segura".

Ahora, comprar oro es más que un regalo, es una verdadera apuesta económica. "Ahora, un gramo en tienda, se puede ir hasta unos 200 o 220 euros dependiendo del trabajo que tenga. Es muy exagerado", confiesa la experta en joyería.

Lejos de beneficiarlos, Laia explica que esta situación "nos perjudica porque el oro se está dejando de vender".

¿Invertir o no en oro?

El oro es más que un metal precioso. Se trata de un activo refugio al que, en tiempo de crisis, incertidumbre política o económica, muchos inversores buscan protegerlo porque tiende a mantener su valor cuando otros activos sufren caídas.

Isaac Sánchez, CEO de una empresa de compraventa de oro, señala que la clave del precio del oro está en la estabilidad económica, política y social. Cuando estos pilares tambalean, el oro brilla como valor seguro.

Y es que, durante este año, la fiebre por el oro ha tocado sus máximos históricos debido a la inflación persistente, las tensiones políticas y la volatilidad den los mercados, ha hecho que su rentabilidad se dispare a más del 50%, algo que no se veía desde los años 70.

Sin embargo, esta subida también tiene consecuencias. Para las joyerías, el oro caro encarece las piezas y aleja a los compradores habituales, como es el caso de Laia.

Sin duda, se trata de un dilema real. Mientras los inversores se lanzan al oro, el consumidor medio debe repensar sus compras, buscando alternativas o renunciando a lo que antes eran regalos asequibles como anillos, pulseras o colgantes que duraban durante años.