Un joven español de 24 años, en Suiza: "Aquí, ganando 6.000 euros al mes, solo 2.000 se te van en gastos mensuales"

Es una realidad que los jóvenes viven una situación compleja en España: un grave problema de acceso a la vivienda, falta de oportunidades, trabajos precarios y una incertidumbre política. Por estas razones, muchos jóvenes optan por buscar un futuro en el extranjero.

Así, entre todos esos destinos, uno de los que más furor recibe es Suiza. La nación europea ofrece unas condiciones salariales mucho mejores que las vistas en España, lo que hace al país de los Alpes una mina de oro para crecer económicamente para los jóvenes españoles.

De ese modo, uno de ellos es Fernando, un joven español de 24 años y trabajador en la industria farmacéutica. Fernando optó por marcharse a Suiza en busca de mejores oportunidades. A día de hoy, tiene un salario de más de 100.000 euros al año y ha decidido contar su experiencia a EL ESPAÑOL.

Un futuro en Suiza

En los últimos años, cada vez más jóvenes optan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y una mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en el país los empujan a mirar hacia el extranjero como alternativa.

Si se comparan los sueldos medios anuales de España con los de otros países europeos, la diferencia es evidente. Mientras que en España la media ronda los 28.000 euros brutos al año, en Alemania oscila entre 40.000 y 50.000 euros, y en Suiza alcanza los 85.000 euros.

Este fenómeno afecta sobre todo a los profesionales cualificados, que no solo encuentran en el extranjero mejores salarios, sino también mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, algo que en España consideran limitado.

Uno de esos casos es el de Fernando, un joven de 24 años que decidió mudarse a Suiza hace unos años. "Lo hice por las condiciones laborales, los sueldos y la cercanía con España respecto a otros países", explica a EL ESPAÑOL.

Pero, ¿qué tiene Suiza que tanto atrae a los jóvenes españoles? Fernando lo resume así: "Aquí el trabajo se adapta más a tu vida y no al revés. Hay horarios flexibles, mucha oferta laboral y la posibilidad de cambiar de puesto fácilmente, lo que te permite crecer profesionalmente".

Fernando trabaja en la industria farmacéutica como especialista en garantía de calidad y asegura que su salario refleja el valor de su profesión: "Gano más de 100.000 francos suizos al año", afirma, una cifra que equivale a unos 107.000 euros anuales.

Su sueldo contrastado con el de un trabajador del mismo puesto en España ronda los 38.000 euros brutos anuales. Es decir, prácticamente un tercio de lo que gana en Suiza.

Además, Fernando destaca las ventajas fiscales suizas: "El IVA es solo del 8,1% y las retenciones son mucho menores. En mi cantón, la tasa impositiva media es del 18%".

A pesar de que el coste de vida es más alto, asegura que la diferencia no es tan grande como podría parecer: "Suele decirse que tus gastos mensuales equivalen a un tercio de tu sueldo. Así que, si ganas 6.000 euros al mes, gastas en total unos 2.000 euros entre comida, alojamiento...".

Ya asentado en Suiza, Fernando dedica su tiempo libre a su pasión por los coches, que comparte en redes sociales a través de su cuenta @thefer_cars, donde muestra los diferentes coches que prueba y conduce.

"El mundo del motor aquí es increíble. Los coches cuestan lo mismo que en otros países, pero los salarios son cuatro o cinco veces más altos que en España, así que puedes permitirte vehículos impresionantes", comenta.

Con su experiencia positiva, Fernando anima a otros jóvenes a seguir su camino: "Si quieres construir un buen currículum, aprender idiomas, salir de tu zona de confort y ganar buen dinero, Suiza es el mejor sitio del mundo".