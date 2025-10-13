Un español rotundo sobre su empleo en Suiza: “Trabajas 11 horas, ganas 3.800 euros y tienes que aguantar insultos”

Suiza es uno de los países a los que se les suele poner el nombre de paraíso. Paraíso natural, y también, paraíso fiscal. A ello hay que añadir que el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros).

Teniendo en cuenta que el de España es de 31.698 euros, hay muchas personas que deciden dar el salto al país helvético. Pero no sólo por esto. También porque Hacienda no es tan ‘agresiva’.

Así lo ha denunciado Pablo Casas, un emprendedor que se ha lanzado a emprender con un negocio de perfumes. “Si estos perfumes existieran en España, en vez de tres tendría uno y medio porque el otro uno y medio sería para Hacienda”, se lamenta en la red social TikTok.

“Aguantar insultos”

Más allá de lo que se puede ganar en el país helvético que, entre otras cosas, permiten a Pablo Casas invertir en su negocio, no es oro todo lo que reluce allí.

“Es triste tener que abandonar un país al que amo, a mi familia, a mis amigos, a mi hogar, simplemente para poder ahorrar algo de dinero y emprender sin que me quiten la mitad”, se lamenta refiriéndose otra vez al fisco.

Cierto que ganar, gana bastante más que en España. Así lo dijo en otro vídeo: "Como salario base, yo tenía 3.372 francos, más los 280 de ese salario extra anual que se divide entre los 12 meses". Es decir, 3.654 francos brutos que equivalen a 3.874 euros.

Pero, a cambio, relata una situación que no es nada placentera: “Trabajar 11 horas como lavaplatos, quemarte y cortarte las manos, aguantar insultos en francés que ni siquiera entiendes y delante de los clientes, estar lejos de tu familia que ni siquiera pueden venir a darte un abrazo...”.

Por todo lo dicho, llega a la conclusión de que, “eso, creedme que no es plato de buen gusto para absolutamente nadie”. Lo único que le importa, y por lo que aguanta todo ello, es que consigue invertir unos 2.000 euros en su marca de perfumes algunos meses.