Gonzalo Bernardos (62), economista: "El alquiler está en máximos en toda España y a partir de noviembre el precio va a..."

Son muchos los jóvenes que muestran sus quejas por la situación del mercado inmobiliario actual, en el que encuentran grandes dificultades para poder encontrar un piso en el que vivir, y cuando lo hacen, los precios son desorbitados.

En La Sexta Xplica, un estudiante llamado Aritz Durán mostró sus quejas por la extrema complejidad a la que se enfrentan miles de jóvenes para encontrar vivienda en nuestro país, hasta el punto de llegar a pagar un coste excesivo por una habitación.

Tras sus quejas, el economista de 63 años, Gonzalo Bernardos, decidió intervenir para analizar la situación del mercado y hablar de sus previsiones para el futuro más cercano, explicando lo que sucederá a partir del mes de noviembre.

El experto ha comenzado asegurando que el alquiler está en máximos históricos en toda España, llegando las 52 capitales de provincia españolas a coincidir con el máximo precio de alquiler jamás registrado.

Con respecto a ello, destaca que "en aquellos sitios donde hay más oportunidades de empleo, la demanda es muy superior a la oferta y la única oportunidad que se tiene de conseguir algo es una habitación", señalando así uno de los principales problemas de la actualidad.

Bernardos señala que en un momento en el que los precios de alquiler están en máximos en todo el país, las previsiones para noviembre no son demasiado halagüeñas, puesto que, aunque no hay indicadores claros, es probable que se mantenga la tendencia al alza por la diferencia entre la oferta y la demanda.

¿Cómo resolver el problema del alquiler?

Gonzalo Bernardos, como experto en la materia, ha explicado la forma en la que se puede resolver el problema de los altos costes de la vivienda de alquiler en España, indicando que, históricamente, la forma de hacerlo es "aumentando la oferta".

Recalca que se debe tratar de lograr que más personas quieran ser propietarias de una vivienda para alquilarla, pero, sin embargo, en España se está sufriendo la "cruzada contra los propietarios" por parte del Gobierno.

Ante esta situación, los propietarios han reaccionado "reduciendo la oferta, vendiendo una parte de la que tenían y, en segundo lugar, pidiendo garantías y más garantías", destacó el economista en su intervención en el programa.

Por otro lado, Bernardos hace hincapié en que dentro de las garantías han excluido al segmento más humilde y recalca que actualmente en ciudades como Madrid o Barcelona se exige que se cobren al menos 2.000 euros para poder alquilar una vivienda.

El motivo es que el casero no las tiene todas consigo, "y a un vulnerable, que es alguien que cobra 1.600 euros, va a ser difícil echarlo", justificando así que haya una escasez de oferta en el mercado de la vivienda de alquiler.

En su intervención también ha aprovechado para tratar de acabar con uno de los principales argumentos de algunos políticos, que indican que el problema tiene que ver con los grandes propietarios.

"En España, empresas o personas que tienen 10 o más viviendas solo son el 4,3%. Un señor que compra una vivienda, la pone en alquiler y en este momento estará cobrando, en términos netos, y si la vivienda está en el centro de la ciudad, un 4%, no tiene nada que ver con un especulador", defiende Bernardos.

El experto destaca que, al contrario de lo que se suele decir, la mayor parte de los propietarios de viviendas en España tienen uno, dos o tres inmuebles como mucho.

¿Bajará la vivienda en 2026?

El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento excepcionalmente tensionado. Durante la primera mitad de 2025, los precios han marcado máximos históricos en prácticamente todo el territorio.

Estos se han visto impulsados por una combinación de factores, que van desde la falta de oferta suficiente, el atractivo del mercado para la inversión extranjera y la fuerte demanda pese a que encarezca la financiación.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Vivienda reflejó un crecimiento interanual superior al 12% en el primer trimestre, y a lo largo de los meses la situación no parece cambiar.

Ante este panorama y la dificultad existente para poder acceder a una nueva vivienda, ya sea a través de la compraventa o mediante un alquiler, son muchos los que se preguntan si el panorama va a cambiar de cara al próximo año 2026.

Sin embargo, no hay buenas noticias, y es que las previsiones apuntan a que en 2026 no se espera una bajada generalizada del precio de la vivienda. De hecho, se espera que continúe subiendo, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores.

Lo más probable es una subida moderada de entre el 4% y el 5,3%, impulsado nuevamente por la escasez de la oferta y la fuerte demanda en grandes ciudades. En las zonas con más oferta, los precios se mantendrán estables.

Los precios más altos en 2026, por lo tanto, se observarán en obras nuevas y zonas de alta demanda, de forma que la vivienda seguirá encareciéndose, sobre todo en zonas tensionadas, provocando que la accesibilidad siga siendo un reto para compradores e inquilinos.

Ante este panorama, los expertos apuntan a un posible desplazamiento de la demanda, de manera que pueda haber cada vez más personas que prefieran buscar soluciones en zonas periféricas más asequibles.