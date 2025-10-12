Un abogado, tajante con la reducción de 95 euros mensuales en la nómina: "Tú no verás ni 1 euro de lo que cotices”

A partir del 1 de enero del 2026 entrará en vigor una deducción adicional en las nóminas de los trabajadores españoles. Esto se debe a un aumento en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) vigente desde el año 2023.

El objetivo es destinar dichas cotizaciones al fondo de pensiones y asegurar la sostenibilidad de este sistema frente a la amenaza del reto demográfico y la pirámide invertida.

No obstante, el abogado Andrés Millán compartió su valoración al respecto a través de su red social TikTok (@lawtips), señalando que esto no es una cotización sino un impuesto porque "no tiene contraprestación directa futura".

"Ya no hay vuelta atrás"

El abogado aportó como contexto, lo explicado anteriormente: "Consiste en una cotización adicional destinada a reforzar las pensiones".

Además, recalcó que "es una aportación mensual obligatoria para todos los ciudadanos de este país, todos los que trabajen independientemente de su nivel de ingresos".

Acto seguido, valoró como "perverso", el nombre de dicha medida: Mecanismo de Equidad Intergeneracional, porque lo considera una forma de "sustraer dinero a los jóvenes" para destinarlo a las pensiones actuales.

Resaltó que "lo que se está haciendo es sustraer dinero a los jóvenes de hoy cuyos salarios no se han revalorizado conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), cuando sí lo han hecho las pensiones, para destinarse a las pensiones de hoy".

Así, continuó su crítica señalando que "encima lo llaman cotización, pero no sirve para cotizar, tú no verás ni 1 euro de lo que cotices de más, por lo que verdaderamente es un impuesto porque no tiene contraprestación directa futura".

Con esto último se refiere a que, en realidad, tras el pago de esta mensualidad, la persona no recibirá a cambio ningún bien, servicio o beneficio concreto. En otras palabras, como expresó, según el abogado, "tú no verás ni 1 euro de lo que cotices".

Ahora bien, este mecanismo no es nuevo: "Esto ya existía, lo que pasa es que hasta ahora era un 0,13% al año y ha subido".

De esta manera expuso cómo ha subido esta cotización: "Este mecanismo pasa a ser de un 0,9% al año, de los cuales la empresa abona el 0,75% y el ciudadano, el 0,15%". Es decir que, en comparación, el ciudadano ahora abona un 0,02% más.

"Si cotizas por la base máxima, este 0,15% son 95 euros al año, no al mes como he visto a muchos influencers y a muchas noticias decir", continuó exponiendo Millán.

Esta cifra de "95 euros", depende del salario del trabajador y, como expuso el abogado, esta cifra afecta a quienes cotizan por la base máxima. No obstante, la mayoría de los trabajadores verán una reducción que ronda los 43 euros anuales.

Sin embargo, aunque parezca una cantidad relativamente baja, continuó su valoración el abogado diciendo que "aun así el total sustraído de tu nómina, que es lo que importa, por mucho que nadie te lo vaya a decir, se acercaría a los 600 euros, el 0,9%".

"Porque la inmensa mayoría de las empresas lo van a repercutir en el trabajador, ajustando el salario bruto en el medio plazo", comentó el abogado.

Así, sin pelos en la lengua, concluyó con un pronóstico devastador: "En realidad lo vas a pagar tú todo y, si eres autónomo, más todavía". A esto agregó otra predicción: "Va a continuar subiendo año a año y una vez se crea un impuesto así, no hay vuelta atrás".