Pau Antó, inversor inmobiliario, no se corta sobre la vivienda en España: "El 90% de los pisos baratos son una trampa"

Pau Antó en su vídeo: "Los 4 pisos que un inversor nunca compra (y tú tampoco deberías)". YouTube

El mercado inmobiliario en España sigue dando mucho que hablar, ya que encontrar un piso en buen estado se puede convertir en un auténtico reto, especialmente en las ciudades más pobladas, donde es cada vez más difícil encontrar buenas oportunidades.

Es posible encontrarse con anuncios que parecen demasiado buenos para ser verdad, así como muchos casos en los que con la visita se encuentran desperfectos inicialmente ocultos. Si se habla de inversión, los riesgos aumentan notablemente, ya que una mala decisión puede ser una gran carga.

Sobre este asunto ha hablado el reconocido inversor inmobiliario, Pau Antó, quien no ha dudado a la hora de compartir con todos aquellos interesados los puntos a tener en cuenta antes de firmar un préstamo hipotecario para comprar un piso.

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, el especialista en inversiones inmobiliarias no se corta sobre la vivienda en España y destaca que "el 90% de los pisos baratos son una trampa".

Destaca que parecen gangas en los portales inmobiliarios que realmente no son tan rentables como uno pueda pensar. El problema, según el experto de 36 años, no está en el mercado, al menos en tanto, sino en la falta de estrategia de quienes buscan comprar un inmueble.

Los 4 pisos que un inversor nunca compra (y tú tampoco deberías)

"El problema es no tener una estrategia, es no saber qué buscar ni qué evitar, porque un piso barato no siempre significa una buena inversión", asegura Pau Antó, quien es consciente de que el miedo a equivocarse siempre acompaña a quienes quieren invertir sus ahorros en una vivienda.

Explica que es muy posible que un día te encuentres buscando en portales inmobiliarios y soñando con una inversión que "te dé tranquilidad el resto de tu vida", pero asegura que un error puede salir muy caro, llegando a perder "mucho más que dinero".

"Perderías tiempo, energías y hasta tu tranquilidad", explica el experto, alertando a los posibles interesados en comprar una vivienda de que hay que tomar buenas decisiones y seguir una adecuada estrategia.

Los tipos de pisos que un inversor debe evitar

Para ayudar a todas las personas que quieran comprar una vivienda tanto para su propia residencia como para la inversión, Pau Antó ha explicado los cuatro tipos de propiedades que conviene evitar.

Problemas estructurales o grandes reformas

El primero de esos grupos es el de pisos baratos que esconden reformas profundas o problemas estructurales. Explica que hay muchas personas que ven un piso barato y se lanzan a comprarlo, pero si necesita de obras de reforma como las mencionadas, "esos costes se comen toda tu rentabilidad".

Pone de ejemplo una vivienda en Valencia que tiene una buena ubicación y que "por 100.000 euros parece una ganga, pero tras una inspección te das cuenta de que necesita 50.000 euros en reformas". Esto implicará un total de inversión en reformas de 150.000 euros más gastos.

Sobre este ejemplo indica que, si en esa zona el alquiler puede ser de unos 700 euros al mes, se estará atrapado en "una operación con una rentabilidad mediocre", que considera que no justifica ni el esfuerzo ni el tiempo que se haya podido invertir en la misma.

Barrios problemáticos

El segundo tipo de piso del que recomienda huir es aquel que se pueda encontrar situado en barrios económicos pero problemáticos. El inversor inmobiliario recalca que no todas las zonas baratas son buenas, pues en algunas hay problemas sociales, estancamiento económico o baja demanda.

También ejemplificando con Valencia, explica que hay zonas como Nazaret u Orriols que son económicas, pero hay que lidiar con problemas sociales y económicos, mientras que "Ensanche o Ciudad de las Ciencias son estables, pero con precios tan altos que dejan rentabilidades muy bajas".

Ante esta situación, da una recomendación para los inversores inteligentes, que pasa por recurrir a "zonas intermedias como Benicalap, La Rayosa o San Marcelino, donde combinas precios razonables, buena demanda y potencial de regularización".

De esta recomendación podemos llegar a la conclusión de que es mejor tratar de buscar un equilibrio entre el precio y las posibilidades que pueda ofrecer en cuanto a su rentabilidad.

Defectos invisibles

Otro de los grupos está conformado por las viviendas con "defectos invisibles", que es la manera en la que Pau Antó se refiere a aquellos inmuebles próximos a autopistas, vías de tren o distribuciones muy complicadas.

Explica que, aunque hay pisos que parecen ser un chollo, luego no lo son tanto por estar pegados a autopistas, empresas que generan ruido, las vías del tren, etcétera. Además, en esta categoría también mete a las distribuciones imposibles, techos demasiado bajos y "metros inútiles que no suman valor".

Zonas turísticas

El cuarto tipo de vivienda que el inversor inmobiliario recomienda evitar es la que no tiene que ver con una estrategia clara de inversión, sobre todo con las turísticas. Destaca que, si se buscan ingresos estables cada mes, "un piso en zona turística puede darte más dolores de cabeza que alegrías".

Asegura que, si se quiere comprar, reformar y vender con rapidez, pero lo haces en una zona en la que nadie compra, se sufrirá un atascamiento, por lo que antes de realizar la compra, aconseja que hay que hacerse algunas preguntas.

Estas pasan por cuestionarse si el inmueble encaja con el plan de inversión previsto o si solo se está dejando llevar por el precio. En este último caso, recomienda seguir buscando.