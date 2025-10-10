Un albañil español, en Noruega: “Un gruista gana unos 4.400 euros al mes y hay que quitarle un 30% de impuestos”

Montaje de Pablo González con un gruista en un imagen creada con IA.

Hay personas que, ante la falta de oportunidades en su país de origen, no les queda otra que hacer las maletas y marchar a nuevos destinos en busca de empleo. Y muchos lo encuentran en el sector de la construcción. Albañiles, fontaneros o gruistas son un claro ejemplo.

Una de esas personas es Pablo González, un albañil al que no le quedó otra que tomar esa decisión allá por el año 2011. ¿Su destino? Uno de los países del norte de Europa: Noruega. Se trata de una de las 30 primeras economías del mundo. Y su PIB per cápita está en el top 10.

“El sector de la construcción funciona muy bien en este país”, relata este español en un vídeo en el canal YouTube. Son unas 250.000 personas las que trabajan en el mismo. Por tanto, alrededor del 8% de la masa laboral del país.

Sueldos en Noruega

Pablo González lleva más de una década en Noruega. Y desde que llegó ha observado un gran desarrollo en todo lo que se refiere a infraestructuras. No sólo habla de carreteras o ferrocarriles, también del mercado de la vivienda.

Este último se ha desarrollado por la natalidad en el país nórdico, así como por la llegada de migrantes. Una situación, en este caso, muy pareja a lo que está sucediendo en España.

Pero poniendo el foco en lo que es la construcción en sí, vamos a contar a continuación, de la mano del español Pablo González, cuáles son los salarios en Noruega.

Así, hace una selección por categorías. Empezando por el grueso que conforman los trabajadores de obra, ahí podemos incluir a fontaneros, pintores o gruistas.

En el caso de los pintores, el sueldo viene a estar en unos 3.600 euros brutos al mes. Si ponemos el foco en los fontaneros, hablamos de unos 4.100 euros. Y los gruistas vienen a cobrar unos 4.400 euros.

Esta última cantidad también se puede cobrar en otros puestos como conductores de maquinaria pesada.

Si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

¿Y cuál sería la cantidad neta? “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos”, aclara.

Respecto a los horarios, especifica que varía dependiendo del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo edificación que obra civil.

“Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, indica. Pero matiza que “puede haber diferentes turnos”.

En total, unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

Además, apunta a que también se puede trabajar de lunes a jueves. “Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”.