Ricardo, experto en transporte: "Muchos camioneros ganan 3.200 € al mes, pero solo ven a sus familias cada 8 días"

La profesión de camionero siempre ha sido considerada una de las que más carga física requiere. Ya sea por el hecho de conducir un vehículo que pesa miles de kilogramos, las largas jornadas de trabajo y el tiempo que pueden llegar a durar los trayectos.

Sin embargo, es precisamente por todas estas condiciones y la escasez de camioneros que hay en España actualmente que acaban teniendo una remuneración mayor a la de otro trabajo promedio.

Este tema llegó al podcast Ferreira Dapía, donde el consultor y experto en logística y transporte Ricardo Lucientes explicó la situación de los camioneros en nuestro país.

Gran salario, gran sacrificio

El transporte por carretera es una pieza clave en la economía española, responsable de mover la mayor parte de las mercancías dentro y fuera del país.

Detrás de esta actividad están los camioneros, un colectivo esencial pero muchas veces invisible y poco reconocido, que mantiene activo el flujo comercial las 24 horas del día.

Su trabajo implica sacrificios personales y físicos considerables: largas jornadas al volante, descansos limitados, presión por cumplir plazos y, sobre todo, largos períodos lejos de sus familias.

A ello se suman la soledad, el estrés y las duras condiciones en carretera, factores que han provocado una falta de relevo generacional en el sector.

Pese a ello, la profesión ofrece beneficios importantes como sueldos competitivos, estabilidad laboral y la posibilidad de trabajar con un alto grado de autonomía. Muchos transportistas destacan la libertad y el sentido de responsabilidad que conlleva garantizar que todo lo que consumimos llegue a su destino.

De hecho, eso fue precisamente lo que explicó Ricardo Lucientes, experto en logística y transporte en el podcast Ferreira Dapía.

"Un conductor internacional gana unos 3.000 o 3.300 euros al mes. Es un salario casi tres veces el salario mínimo", señalaba Lucientes.

Aquí entra en juego la otra cara de la moneda. "Un tío en nacional puede hacer unos 3.500 km a la semana", apuntaba el experto. "El máximo de conducción que puede hacer al día son 750 km. Imagínate que sale el domingo con destino a Alemania. Pongamos que a Múnich, va a descargar el miércoles".

Así, lo que Lucientes indica es el gran esfuerzo físico y mental que requiere dedicarse al transporte: "Si tiene suerte, carga el miércoles, pero puede ser que cargue el jueves. Bueno, pues el sábado seguramente va a estar en Francia. Con lo cual, ¿a su casa cuando va a llegar? Hará la pausa de 24 horas fuera de casa, a lo mejor llega lunes por la tarde, son 6, 7, 8 días fuera de su casa".

El entrevistador comparaba la situación con un camionero que reparte o hace rutas dentro de su propia ciudad. "Ese come en casa o, a lo mejor no come en casa, pero duerme en su casa, está con sus hijos el fin de semana. Eso no podemos negarlo que es humano", reflexionaba.

De hecho, Lucientes planteaba cómo para él es muy importante que los camioneros entiendan el gran sacrificio que afrontan al aceptar estas condiciones.

"Hay dos vídeos de una empresa polaca que los pongo yo en mis formaciones y se ve a un crío que ayuda a su madre a repostar el gasoil, va a la compra y lleva las bolsas, las ruedas de la bici se las arregla él, el día de su cumpleaños su padre no está. Eso a ver cómo lo gestionas", indicaba. "Luego al final es cierto, no empatizamos".

Al final, muchos camioneros terminan poniendo su vida en una balanza, valorando si los sacrificios que exige la carretera compensan los beneficios que ofrece la profesión. Entre el cansancio, la distancia y la soledad, también encuentran estabilidad, independencia y orgullo por un trabajo vital para el país.

Cada kilómetro recorrido se convierte en una elección constante entre el esfuerzo personal y la satisfacción de mantener España en movimiento.