Marc Vidal (55), economista: “Una persona puede firmar varios contratos el mismo mes y no ser un nuevo empleado”

En el año 2025, España se ha regodeado con las cifras de creación de empleo y la tasa de paro. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha alcanzado un máximo histórico con 22 millones de ocupados y la tasa de paro más baja desde el 2008.

Sin embargo, en el mes de septiembre se han necesitado al menos 1.533.773 contratos para generar únicamente 31.462 empleos. Esto equivale a 48,7 contratos por trabajador. Esto ocurre por la 'paradoja de la hipercontratación'.

El analista económico Marc Vidal explicó dicha paradoja en el programa de radio Herrera en COPE, señalando que esto se traduce en que hay "mucho movimiento administrativo para poca creación efectiva de empleo".

Un "espejismo estadístico"

Vidal comentó que con "mucho movimiento administrativo" se refiere a que, "de hecho, para formalizar un puesto laboral neto en España es preciso que se registren 48,7 contratos y esto se debe a una causa metodológica y a otra estructural".

La causa "metodológica", expuso el economista, consiste en que los contratos "miden flujos, no stock de empleo". Un 'stock de empleo' es el conjunto de ofertas disponibles en relación con el conjunto de individuos en búsqueda de empleo.

Esto quiere decir que el número de contratos, en realidad, no responde a cuántas personas nuevas entran en el mercado laboral, sino cuántos movimientos administrativos se realizan.

Así, comentó Vidal que "una misma persona puede firmar varios contratos en un mes sin convertirse en un nuevo trabajador".

Por otro lado, la causa "estructural" responde a que "nuestro modelo productivo, por desgracia, empuja a la rotación constante, esto es otro espejismo estadístico al que estamos acostumbrados", declaró el analista.

Esto a nivel de datos se ve representado en que "los indefinidos crecen, pero el indefinido a tiempo completo solamente es el 18% de todos los contratos del mes, el resto en realidad son parciales o discontinuos", señaló Vidal.

De esta manera, la realidad es que se firman muchos más contratos para buscar mantener el mismo volumen de trabajo. Con motivo de esto, compartió el economista que "nuestro modelo está inundado de pluriempleo y de pluriactividad".

Es decir, personas que cuentan con más de un trabajo. Por ello, el analista recordó que "afiliación a la Seguridad Social y trabajadores efectivos no son magnitudes que sean equivalentes ni se pueden comparar como se hace continuamente".

A raíz de esto, señaló Vidal que "España no crea empleo porque se contrate poco, sino porque se contrata mucho, pero muy fragmentado".

El economista agregó que si el empleo se continúa midiendo por el número de contratos firmados y afiliaciones a la Seguridad Social, los datos no serán fieles a la realidad, sino que estarán inflados.

"La medición del empleo con contratos y afiliaciones magnifica los flujos respecto a las personas realmente ocupadas y a las horas trabajadas efectivas", explicó.

Si esto se mantiene así, advirtió Vidal que "el escenario a medio plazo será complejo, con ingresos más volátiles, productividad contenida y menor capacidad de convergencia con nuestros vecinos europeos, que sí operan con mercados más tensos y estables".

El analista económico no dudó en sentenciar que "esto es un ejemplo más de que sin datos fiables que respondan a la realidad exacta de nuestra economía, va a ser imposible que algo cambie".

Finalmente, concluyó que "nada cambiará si se acepta pulpo por animal de compañía o se llama mercado laboral robusto al nuestro y ojo, porque mientras unos utilizan los datos como les conviene, los otros parecen no querer explicar la gravedad de este asunto, es una paradoja".