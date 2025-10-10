Un joven español de 24 años, en Suiza: "Mi nómina es de más de 100.000 euros al año y tengo un 18% de tasa impositiva"

Con la situación que vive España hoy en día en relación a los jóvenes: trabajos precarios, una dificultad en el acceso a la vivienda, falta de oportunidades o una incertidumbre política, muchos optan por marcharse al extranjero.

Uno de los destinos predilectos es Suiza. El país europeo tiene unas condiciones salariales mucho más altas en relación a España, lo que convierte a la nación suiza en una mina para los jóvenes españoles.

Así, uno de ellos es Fernando, un español de 24 años trabajador en la industria farmacéutica que decidió marcharse a Suiza en busca de oportunidades y a día de hoy recibe un salario de más de 100.000 euros al año. El joven ha decidido contar su experiencia a EL ESPAÑOL.

Próximo destino: Suiza

En los últimos años, un número creciente de jóvenes españoles decide emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica. La escasez de empleo de calidad y los bajos salarios dentro del país los impulsa a explorar alternativas en el extranjero.

De hecho, si se compara el salario medio anual de España frente a otros países de Europa, nuestros vecinos acaban ganando. Así, mientras España tiene un salario medio anual de unos 28.000 euros brutos, en Alemania está entre los 40.000 y los 50.000 euros anuales y en Suiza unos 85.000 euros anuales.

Por esa razón, este fenómeno afecta sobre todo a profesionales cualificados, quienes no solo encuentran mejores condiciones salariales fuera, sino también mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional que en España les resultan limitadas.

De ese modo, uno de esos casos es el de Fernando, un joven de 24 años que hace unos años decidió marcharse a Suiza por "las condiciones laborales, salarios y cercanía con España respecto a otros países", contaba a EL ESPAÑOL.

Pero, ¿cómo son estas condiciones laborales que tanto atraen a los jóvenes? "Aquí te dan más libertad de que el trabajo se adapte a tu vida y no viceversa. Hay horarios flexibles, puedes cambiar fácilmente de posición porque hay mucha oferta y eso te ayuda a crecer profesionalmente", reconoce Fernando.

En el caso del joven español, él se dedica a la industria farmacéutica, por lo que en Suiza ve un salario a la altura de su profesión. "Aquí gano más de 100.000 francos suizos anuales", cuenta. Eso se traduce en un salario anual de más de 107.362 euros.

Una cifra muy superior a lo que gana de media un especialista en garantía de calidad en la industria farmacéutica en España, alrededor de 38.000 euros brutos al año.

Asimismo, el joven también señala una serie de beneficios fiscales frente a nuestro país: "Es mucho menor. El IVA es de tan solo el 8,1% y la retención salarial es mucho menor en relación a los salarios. De promedio en mi cantón, puedes esperar una tasa impositiva del 18%".

Además, en el caso de precios, si bien es mayor que en España, el joven indica cómo no es tan caro. "Siempre digo que aquí tus gastos mensuales suelen ser un tercio de tu salario. Es decir, si ganas 6.000 francos suizos al mes, sueles gastar 2.000 francos suizos", apuntó.

Ya asentado en Suiza, Fernando dedica su tiempo libre para compartir su amor por los coches en redes sociales en su cuenta @thefer_cars.

"Aquí el tema de los coches mola porque los precios de los vehículos son iguales que en otros países pero los salarios son cuatro o cinco veces los de España por lo que puedes comprarte muy buenos coches y ver coches locos", contaba a este medio.

Con su buena experiencia en Suiza, Fernando no duda en recomendar que más jóvenes sigan sus pasos: "Si lo que quieres es crear un buen CV, aprender idiomas, salir de tu zona de confort y ganar muy buen dinero, Suiza es el mejor lugar del mundo".