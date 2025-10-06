Victoria Vélez, experta en horóscopo, no se corta sobre los Escorpio: "Deben apoyarse en la IA para trabajar"

En nuestro día a día hay numerosos aspectos y preocupaciones que pasan por nuestra cabeza. Desde la salud y el trabajo, hasta las relaciones y el amor. Por ello, el horóscopo es, para muchos, la respuesta a algunas de sus inquietudes.

Para este primer martes de octubre, Victoria Vélez cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis de este martes: "Será un día muy movido en el que se sentirán felices en el amor gracias a una comunicación perfecta".

Respecto a los Aries, Victoria cree que deben prestar atención con las tendencias encontradas: "Verán las cosas de una forma y al rato de la otra, debe equilibrar ambas".

Para los Tauro también será un día con sorpresas agradables. "Podría reencontrarse con una persona del pasado que influyó mucho en su vida".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis se sentirá con deseos de realizar nuevos proyectos.

En los Cáncer, será un día especial para que aprovechen "esa fortaleza a través de su sensibilidad y percepción".

La experta asegura que los Leo deben "equilibrar todo lo que surja cuando están en contacto con otros" durante este martes, mientras que los Virgo "apuestan por lanzarse y conocer a nuevas personas".

Para los Libra, nuestra analista augura que "estarán de enhorabuena" y "tendrán proyectos nuevos". Mientras que los Escorpio destacarán por "sus habilidades" y deben apoyarse "en las novedades, y en todo lo original en estos momentos, como la Inteligencia Artificial en el trabajo".

Este martes 7 de octubre cumple 27 años el jugador del Real Madrid, Alexander Arnold. Un ejemplo de una personalidad Libra.

Los Acuario "sentirán una revolución" este martes: "Tendrán la suerte de poder trabajarlo todo con tranquilidad".

También será un martes de gran éxito para los Sagitario, en el que "sus ideas serán novedosas y apuntarán hacia cotas muy altas".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio será un "día que les ayudará a concentrarse en lo que realmente quieren", concluye.