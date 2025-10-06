Rubén, propietario de viviendas turísticas: "Si se venden casas a 400.000 euros es porque hay gente dispuesta a pagarlo"

Imagen de Rubén Zaballos y una imagen generada por IA de unas viviendas en venta. Gemini

Si bien el alquiler de viviendas era algo bastante corriente en España, en los últimos años ha cobrado especial importancia el alquiler turístico ante la gran presencia turística en nuestro país.

Un fenómeno que en ocasiones ha generado especial controversia dado su gran auge en las grandes ciudades y cómo limita la oferta para los residentes locales.

Así, el propietario Rubén Zaballos señaló el fenómeno flipping house y las razones detrás de los precios en el mercado inmobiliario en España actualmente.

El mercado de la vivienda

En los últimos años, el problema de la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.

Los precios de compra y alquiler han aumentado de forma constante, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras, donde la oferta no logra cubrir la creciente demanda. Esta situación ha dejado a miles de jóvenes y familias con serias dificultades para acceder a una vivienda digna.

Uno de los factores que ha intensificado esta crisis es la expansión de los alquileres turísticos, impulsada por plataformas digitales que han transformado el mercado inmobiliario.

Muchos propietarios optan por destinar sus pisos al turismo de corta estancia, atraídos por la mayor rentabilidad, lo que reduce drásticamente la oferta de vivienda habitual y presiona al alza los precios del alquiler.

A esta realidad se suma el fenómeno del flipping house, una práctica especulativa que consiste en comprar viviendas a bajo precio, reformarlas y venderlas rápidamente con un margen de beneficio elevado.

Aunque puede dinamizar el sector y revitalizar zonas degradadas, también contribuye a encarecer el mercado y a desplazar a los residentes tradicionales, agravando la desigualdad y la falta de acceso a la vivienda.

Por ello, este problema llegó como tema de discusión a LaSexta Xplica, donde economistas, propietarios y arrendatarios se dieron cita para hablar del tema.

Una de las voces más interesantes fue la de Rubén Zaballos, un propietario de viviendas turísticas que explicó cómo funciona su mercado.

"Nunca he hecho lo del house flipping pero sí que conozco el modelo", apuntó. "Todas las viviendas que compré estaban en buen estado".

Eso sí, sí reconoce haber comprado edificaciones completas para luego reformarlas. "Por otro lado, he comprado edificios completos en ruinas y luego los he rehabilitado, pero claro son obras mucho más complicadas que comprar un piso y hacer reformas", explicó.

Además, Zaballos señaló cómo el mercado es el que designa los precios de la vivienda en función de la oferta, la demanda y lo que están dispuestos a pagar los compradores.

"De todas formas, si esos pisos se venden por 400.000 euros es porque hay gente que está dispuesta a comprarlos", indicó. "Y hay gente que prefiere comprar casas ya hechas porque hacer una reforma es muy compleja de llevar a cabo y sobre todo con cómo está la mano de obra hoy en día".

De ese modo, para afrontar la crisis de la vivienda en España, es fundamental impulsar reformas estructurales que aumenten la oferta y estabilicen los precios.

Esto implica promover la construcción de vivienda asequible, incentivar el alquiler de larga duración y regular mejor los usos turísticos y especulativos. Solo con una política integral y sostenida se podrá garantizar un acceso justo y equilibrado al mercado inmobiliario.