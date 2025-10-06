El duro testimonio de un joven enfermero español: "Adoro mi país, pero si no me ofrecen las condiciones dignas, me iré"

Trabajar en el ámbito sanitario requiere de una gran vocación por parte de los jóvenes que deciden adentrarse en este sector, ya sea por el extenso proceso de formación que conlleva o por las condiciones laborales que ofrece el sistema.

Con frecuencia, médicos, especialistas y enfermeros se enfrentan a jornadas maratonianos, falta de personal, guardias interminables y sueldos que, en comparación con otros países europeos, resultan insuficientes.

Por esta razón, el enfermero Miguel Cerrillos se mostró muy transparente con EL ESPAÑOL al exponer los distintos problemas que atraviesa el sistema sanitario en España y por qué considera marcharse al extranjero.

El problema con el sistema sanitario

El sistema sanitario español enfrenta múltiples retos que afectan directamente a los profesionales de enfermería.

Las largas jornadas, la escasez de personal y las guardias interminables son algunas de las dificultades cotidianas que enfrentan enfermeros en hospitales y centros de salud.

A esto se suman salarios que, en muchos casos, resultan bajos en comparación con los estándares europeos generando un descontento creciente entre quienes dedican su vida al cuidado de los pacientes. La falta de incentivos y condiciones laborales atractivas dificulta la retención de talento en el país.

De hecho, se estima que el salario medio de un enfermero en España es de 28.600 euros brutos anuales aproximadamente, es decir unos 1.550 euros netos mensuales.

Por contraposición, en Alemania el salario anual medio es de 40.000-45.000 euros, en Francia unos 37.000 euros anuales, en Noruega unos 65.000 euros y en Suiza entre 60.000 y 90.000 euros brutos.

Ante esta realidad, el extranjero se presenta como una opción muy atractiva para muchos enfermeros españoles.

Todos estos países presentan mejores salarios, jornadas más equilibradas y oportunidades de desarrollo profesional, que se convierten en imanes para los que busquen una mayor estabilidad y reconocimiento por su labor.

Así, un ejemplo de estos jóvenes que se replantean marcharse al extranjero en busca de oportunidades es Miguel Cerrillos, un enfermero de tan solo 22 años originario de Málaga y que ejerce su profesión en Pamplona. El joven sanitario fue claro con las condiciones de su profesión en el país.

"El problema va más allá de la enfermería: en este país los salarios llevan años estancados", aseguró a EL ESPAÑOL. "La inflación y el coste de la vida no han dejado de subir, pero los sueldos siguen prácticamente congelados".

El joven no se cortó al respecto: "Esto no solo afecta a nuestra profesión, sino a miles de trabajadores que sienten que cada año trabajan más y viven peor. Ahora bien, en el caso de los enfermeros la situación es aún más sangrante".

"Si miramos a otros países europeos, la diferencia es abismal: allí se reconoce de verdad la responsabilidad y el esfuerzo que conlleva nuestra labor, mientras que en España seguimos con sueldos que no se corresponden con la magnitud del trabajo que hacemos", indicó el joven.

Por ello, advirtió sobre cómo el sistema necesita mejorar. "Es un problema estructural y urgente, porque sin una actualización salarial acorde a la realidad, lo único que conseguiremos es que más profesionales se marchen fuera", afirmó el enfermero.

De ese modo, con la situación actual, no dudó en señalar cómo la posibilidad de ejercer la profesión en el extranjero es algo que tiene presente, igual que muchos otros compañeros de su gremio.

"Es algo que me planteo seriamente", aseguró Miguel. "Países como Noruega, Alemania o los nórdicos en general, además de Emiratos Árabes, ofrecen mejores salarios, incentivos, reconocimiento y condiciones laborales que hacen muy atractivo dar el paso".

Eso sí, manifestó cómo es una opción que le dolería hacer: "Es doloroso pensarlo. A mí me encanta mi país, aquí está mi vida, mi familia y mis raíces. Pero si aquí no se ofrecen condiciones dignas ni oportunidades de desarrollo, uno se ve obligado a buscar fuera, como ya hacen cada año miles de profesionales sanitarios".

"No es una decisión por ambición, sino por necesidad, y el gran perjudicado termina siendo el sistema de salud español, que pierde a quienes formó", confesó Miguel.

La realidad de Miguel es la de muchos sanitarios hoy en día. Para frenar esta fuga en España es esencial mejorar las condiciones laborales y retributivas, ofreciendo estabilidad, salarios competitivos y oportunidades reales de desarrollo profesional.

También resulta clave reducir la sobrecarga asistencial y garantizar recursos suficientes en los centros de salud. Solo así se podrá retener el talento y asegurar un sistema sanitario público sólido y sostenible.