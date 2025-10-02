Sergio, experto en vivienda, no se corta y alerta a España: "El problema ya no es solo el precio, sino que no hay vivienda"

Imagen generada por IA de una vivienda a la venta y Sergio Gutiérrez. ChatGPT

El panorama inmobiliario en España atraviesa una etapa difícil. La oferta de viviendas disminuye, las okupaciones aumentan, los alquileres turísticos copan las grandes ciudades y los precios continúan en ascenso.

La situación golpea con más fuerza a los jóvenes, que se enfrentan a la imposibilidad de independizarse en el corto plazo. Comprar o incluso alquilar un piso a un coste asumible se ha convertido en un reto casi inalcanzable.

Ante este escenario, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez expuso la situación que vive el problema de la vivienda en España durante su participación en el Programa de Ana Rosa.

Alquileres por las nubes

La ley de vivienda en España del gobierno de Pedro Sánchez tenía pensado garantizar el acceso a la vivienda digna y regular el mercado inmobiliario. Esta normativa tenía especial atención en proteger a los inquilinos así como regular los precios de alquiler y gestión de los grandes propietarios.

Por ello, se tomaron medidas como límites en el precio del alquiler, un nuevo índice de referencia o mecanismos para evitar los desahucios.

Después de su puesta en marcha, el problema de la vivienda sigue activo en las grandes ciudades. Sin embargo, durante una reciente comparecencia del presidente del Gobierno, Sánchez señaló que en Barcelona el precio de la vivienda está bajando.

Como respuesta a esta afirmación, Ana Rosa contó con el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, el cual fue muy claro a la hora de explicar cómo están los precios de la vivienda en Barcelona.

"No solo no han bajado sino que están subiendo", señalaba Gutiérrez. "La verdad es que Barcelona está en una situación realmente crítica".

El experto explicaba cómo las medidas no han acabado de ser efectivas: "Desde que se declararon las zonas tensionadas, los precios no han dejado de subir y los propietarios, el problema que tienen, es que están cansados de la inseguridad jurídica y tienen miedo a la inquiokupación, las limitaciones de rentas".

De ese modo, con tanta regulación y normativas, Sergio Gutiérrez señaló cómo los propietarios están optando por elegir no alquilar de forma regular, limitando así aún más la oferta de viviendas.

"Lo que hacen es salirse a otras vías para poder alquilar sus viviendas, que ya puede ser, alquiler de temporada, alquiler de habitaciones... o incluso muchos están desinvirtiendo e invirtiendo en otras zonas de España", explicaba el experto.

De hecho, Gutiérrez no dudó en indicar cómo ha afectado la regulación al precio de la vivienda en Barcelona: "Una habitación en alquiler puede llegar a valer más de 1.000 euros. La situación es absolutamente crítica. No están bajando los alquileres, sino que están subiendo y lo peor de todo no es solo que suben sino que es que ya no hay".

Esto provoca que ni alguien con un salario de 1.500 euros pueda llegar a acceder a un alquiler, tal y como señala el analista. "Es absolutamente imposible. Como mucho podrían juntarse dos personas y así alquilar la vivienda", apuntaba.

Asimismo, a menudo se suele comparar esta crisis inmobiliaria con la de 2008, pero Sergio Gutiérrez señaló por qué esta es mucho peor.

"La gran diferencia con la crisis de la vivienda del 2008 es que allí si ibas a alquilar un piso, lo alquilabas porque los precios eran razonables. Ahora no puedes ni alquilar ni comprar porque los precios son una barbaridad", confesaba.

Según Idealista, el precio medio de vivienda usada en España fue de cerca de 2.498 euros el metro cuadrado. Una cifra récord y una subida del 14,8% en comparación al mismo mes el año pasado.

En el caso del alquiler, los números tampoco son muy esperanzadores. El precio medio de alquiler de vivienda se situaba en unos 14,50 euros el metro cuadrado. Un incremento del 13,1% frente a agosto de 2024.