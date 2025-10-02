Luis Garvía, economista, alerta sobre las pensiones: "El peligro está en que las jubilaciones del futuro..."

La generación de los baby boomers, es decir, quienes a día de hoy tienen entre 48 y 66 años, empieza a plantearse un escenario escalofriante: tener que trabajar más allá de los 67 años.

Según un estudio de Funcas, la preocupación por las pensiones ha alcanzado niveles récord. Más del 70% de los encuestados creen que las pensiones podrían llegar a colapsar o incluso desaparecer en la próxima década.

Una visión que muchos economistas consideran exagerada. "En peligro no están, pero tenemos que sacar el lápiz", afirma Luis Garvía, economista que pisó el plató de La Roca para detallar este escenario.

España cuenta actualmente con 9 millones de pensionistas, de los cuales 6,5 millones son jubilados. El problema, explica Gavía, es que el modelo español funciona por reparto.

Es decir, que los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. Y es ahí donde surge el desequilibrio.

"Hoy en día, la diferencia negativa entre cotizaciones y pensiones es de 40.000 millones de euros. Ese agujero se está cubriendo con impuestos, no con cotizaciones", puntualiza.

Y explica que, aunque no se trata de un colapso inmediato, el déficit ya existe y condiciona el futuro.

Vivimos más, trabajamos menos

El sistema fue diseñado en los años 80 en un contexto muy diferente al actual, así lo detalla el especialista. Entonces, la esperanza de vida rondaba los 65 años. Hoy, "afortunadamente", supera los 83 años.

"Eso significa que nuestros jubilados viven, de media, 20 años más", explica García. Una situación que considera un auténtico desafío.

A esta mayor longevidad se suma la baja natalidad: cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores que sostengan el sistema.

Además, Garvía recuerda que la generación del baby boom cotizó mucho durante décadas, accediendo en muchos casos a la pensión máxima, que actualmente ronda los 2.900 euros al mes.

Pero los nuevos trabajadores entran en el mercado laboral con sueldos más bajos y carreras más inestables, lo que significa cotizaciones más reducidas.

"El problema es que los que se jubilan han aportado mucho... En cambio, los nuevos trabajadores que entrar a cotizar no lo hacen al nivel máximo, sino mucho menos. Las cuentas, por lo tanto, son muy duras", advierte.

Aunque el economista insiste en que las pensiones "no van a desaparecer", la realidad es que sí existe un peligro latente: Las pensiones "van a ser inferiores".

"Lo importante es que tenemos que pararnos a pensar y analizar cómo está el sistema", concluyó el especialista.