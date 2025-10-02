Un albañil (62 años), sobre el salario de los trabajadores de la obra: "Sólo me han subido el sueldo 100 euros en 20 años"

Fotomontaje de José María y una imagen de un albañil trabajando en la obra generada por IA. Perplexity

Los salarios en el sector de la construcción son netamente superiores al Salario Mínimo Interprofesional en España (SMI). Según la plataforma de empleo Indeed, el salario medio para un oficial de obra es de 1.752 euros brutos mensuales, casi 600 euros por encima del SMI.

Sin embargo, según José María Sánchez, un oficial de primera de albañilería, los sueldos no han subido acorde a la inflación de los últimos años. "Sólo me han subido el sueldo 100 euros en 20 años", asegura a EL ESPAÑOL.

El gran cambio en el aumento del coste de la vida lo notó con el cambio de divisa de las pesetas al euro, ya que la vida empezó a ser mucho más cara. "Antes con 400 pesetas podía comprar muchas cosas, ahora no sirve ni para un café", protesta.

No se quiere jubilar

José María lleva trabajando desde los 14 como albañil, aunque también se encarga de realizar tareas de fontanería y de pintura en casas de particulares. El único momento que ha dejado de trabajar en estos años es cuando tuvo que realizar el Servicio Militar Obligatorio durante 13 meses.

Por lo tanto, aunque sólo tiene 62 años, está a un año de cumplir los años de cotización mínimos para poder jubilarse en España. Sin embargo, asevera a este diario que no tiene intención de retirarse a corto plazo.

"Legalmente, me tengo que jubilar en poco más de un año, pero ahora mismo no quiero. No quiero quedarme en casa, prefiero mantenerme activo", manifiesta con seguridad.

Además, al final de su carrera laboral es cuando ha encontrado una situación laboral más estable. Aunque se queja de la congelación de los sueldos de los albañiles, ahora trabaja en Madrid de lunes a viernes y es oficial de primera.

"Cuando era joven tenía que trabajar los fines de semana y los festivos, y siempre en sitios diferentes", recuerda José, que ahora trabaja 8 horas y media de lunes a jueves para poder salir a las dos de la tarde los viernes.

Por otra parte, destaca que el sector de la construcción tiene un grave problema para encontrar trabajadores jóvenes que reemplacen a los albañiles que están a las puertas de la jubilación.

Falta de trabajadores

"En mi obra sólo hay un chaval de 28 años, el resto tiene más de 50 años". Y añade: "Ahora los jóvenes, lo primero que preguntan es cuánto van a cobrar. ¿1.200? Para eso no trabajo". Según el Observatorio Industrial de la Construcción, nada más que el 10,3% de los empleados del sector tienen menos de 30 años.

Asimismo, dice que la diferencia salarial entre los rangos jerárquicos de los trabajadores de la construcción es casi inexistente. "Un peón de obra, que ahora sólo se dedica a limpiar, gana 100 euros menos que yo", critica.