Antonio, jubilado con 44 años cotizados: "De taxista trabajaba de 7 a las dos de la tarde, comía y seguía hasta las 9 de la noche"

Fotomontaje de Antonio durante la entrevista con @queopinanporlacalle y una imagen de un jubilado conduciendo un vehículo. TikTok/Perplexity

Antonio es un jubilado con 44 años cotizados que ha trabajado toda su vida como taxista. Ahora, tras muchos años de jornadas maratonianas y con miles de kilómetros a sus espaldas, disfruta de su jubilación.

"Ahora me dedico a no hacer nada", confiesa mientras pasea por la Plaza del Callao. En cambio, cuando estaba en activo, su ritmo de vida era radicalmente opuesto. "Trabajaba de siete de la mañana a las 2 de la tarde, paraba a comer, y después seguía hasta las ocho o nueve de la noche", indica.

En España, según datos del Ministerio de Seguridad Social, 6,6 millones de personas reciben una pensión de jubilación. Se prevé, a su vez, que en el futuro aumentará considerablemente el número de personas retiradas por la jubilación de la generación del baby boom.

Taxista de un ministro

En todo caso, esta problemática no va a afectar a Antonio, que se muestra radiante por su merecido descanso y rememora en la cuenta de TikTok @queopinanporlacalle, que suele entrevistar a gente anónima, sus años como conductor profesional de transporte público.

"He llevado hasta un ministro -Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura con Adolfo Suárez-, y a muchos deportistas. Cuando estás mucho tiempo en la rueda conoces a mucha gente", narra el exconductor de taxi.

Carlos, el entrevistador, ha incidido en el número de horas que trabajaba como taxista, una profesión que requiere de un esfuerzo importante ya que la remuneración depende del número de clientes. En concreto, le ha preguntado si trabajaba por las noches.

"Solo trabajé de noche cuando era más joven, luego ya no. La noche es la vida, es para el que vive, para el que puede vivir. El día es para los obreros", manifiesta Antonio.

Asimismo, narra que le gustaba mucho conducir y que, aunque se siente feliz con la jubilación, donde puede descansar y encontrar más tiempo para sus hobbies, también echa de menos ponerse a los mandos del volante.

En España, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 2024 se registraron 1.415 nuevas autorizaciones de licencia de taxi, hasta alcanzar un total de 62.398. Sin embargo, muchos de ellos van camino de la jubilación, por lo que las nuevas generaciones, más proclives a profesiones que requieren de estudios universitarios, tendrán que reemplazarlos.