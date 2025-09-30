Alfonso Romera (73) jubilado de Sevilla, estalla contra los pisos turísticos: “Te echan de tu casa por una invasión turística"

Las viviendas turísticas en España en varias ocasiones han sido el foco de las críticas de los ciudadanos españoles por diversos motivos.

Uno de ellos suele ser por parte de aquellos residentes que se encuentran en pisos aledaños a este tipo de alquileres principalmente porque, al ser arrendados por turistas, deben hacer frente a molestias como el ruido, la suciedad, entre otros.

Esta es la crítica que compartió el ya jubilado, doctor Alfonso Romera, que tiene como vecino uno de estos pisos y expresó que debe soportar ruido a altas horas de la madrugada, fiestas nocturnas y, en resumen, que es un "caos" constante, según comentó a la revista La Mar de Onuba.

"Todo empieza de madrugada"

El doctor comenzó exponiendo su situación como residente de un apartamento alquilado: "El apartamento de al lado es un apartamento turístico con ocho camas".

Con esto, explicó lo evidente: "A ese apartamento que se arrienda constantemente, entra y sale gente siempre, no viene una familia normal, nadie tiene una familia con ocho niños o es muy poco probable, ahí lo que vienen son despedidas de soltero y adolescentes iniciáticos en la vida".

"Es un auténtico caos este drama de los apartamentos turísticos", manifestó el jubilado. Es importante acotar que dicho apartamento está ubicado en una zona muy céntrica de Sevilla, por lo que es común que haya movimiento constante en el piso vecino.

Romera comentó que "los que hemos vivido siempre en este barrio", padecen esta constante molestia: "Vamos a ver, empieza de madrugada cuando llegan los Cabifys y Ubers a recoger a los turistas que se van en vuelos de Ryanair".

"Con esto ya tenemos el primer ruido del día: los roa roas de las maletas y, si es verano, las chanclas y salen ocho o los que se quieran meter ahí", expresó con visible molestia.

Una vez los turistas dejan vacío el apartamento, llega el segundo ruido del día: la limpieza. "No limpian por la mañana, ¿para qué limpiar a una hora normal a la que limpiamos todos nuestras casas? No, limpian a la hora de la siesta", continuó exponiendo.

Así, este segundo ruido es protagonizado por "escobazos y más escobazos". Con esto, prosiguió su relato declarando que "ya no dormimos por la noche, no dormimos la siesta y ahora ya vienen los que van a ocupar el piso y disfrutar de Sevilla, disfrutar de la fiesta".

Aprovechó para volver a recalcar que es un piso dúplex con ocho camas y que, además, cuenta con "una escalera metálica", un añadido a la orquesta de ruidos que mantiene en vilo a Romera.

Acotó que el piso por dentro cuenta con "una zona de esparcimiento muy moderna, con un césped artificial, sus palmeras, sus cosas...". Estas características, señaló, hacen que sea el lugar predilecto para "la fiesta por la noche".

"Y ahí tenemos ya la noche, hasta que pasen los dos o tres días que estén, se vayan de madrugada con los Uber o los Cabify, eso es lo que tenemos", sentenció el médico. Una historia que consiste en un bucle constante.

El jubilado quiso hacer uso del espacio para agradecer a la policía local de Sevilla, a la que "un 80% de las veces que los llamas vienen, no siempre de inmediato, tienes que estar unas tres o cuatro horas esperándoles".

Además, expresó su agradecimiento a la "patrulla Giralda, una patrulla que se ha destinado exclusivamente para esto". Sin embargo, con aire desesperanzado manifestó que "nada pueden hacer".

"Nada se puede hacer, así estamos con esta situación en la que te echan, te echan de tu barrio, de tu casa por una invasión turística consecuencia de la gentrificación", concluyó su intervención con la revista andaluza La Mar de Onuba.