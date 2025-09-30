Un albañil español, en Noruega: “Un pintor gana unos 3.600 euros al mes y hay que restarle un 30% de impuestos”

Montaje de Pablo González con un pintor en una imagen creada con IA

No es una decisión fácil porque es un gran cambio en la vida de las personas: hacer las maletas y buscar trabajo más allá de nuestras fronteras. Ahí están los casos de las enfermeras o de los albañiles de la construcción, por poner algunos ejemplos.

Dentro de esta última categoría está Pablo González, un albañil que tomó esa decisión allá por el año 2011, y eligió como destino Noruega.

“El sector de la construcción funciona muy bien en este país”, relata este español en un vídeo en Youtube. Son unas 250.000 personas las que trabajan en el mismo. Por tanto, alrededor del 8% de la masa laboral del país.

¿Cuáles son los salarios en Noruega?

Pablo González lleva más de una década en Noruega. Y desde que llegó ha observado un gran desarrollo en todo lo que se refiere a infraestructuras, tanto a nivel carretera o ferrocarril, así como en el mercado de la vivienda.

Este último se ha desarrollado por la natalidad en el país nórdico, así como por la llegada de migrantes. Una situación, en este caso, muy pareja a lo que está sucediendo en España.

Pero poniendo el foco en lo que es la construcción en sí, vamos a contar a continuación, de la mano de Pablo González, cuáles son los salarios en Noruega.

Así, hace una selección por categorías. Empezando por el grueso que conforman los trabajadores de obra, ahí podemos incluir a fontaneros, pintores o gruistas.

En el caso de los pintores, el sueldo viene a estar en unos 3.600 euros brutos al mes. Si ponemos el foco en los fontaneros, hablamos de unos 4.100 euros. Y los gruistas vienen a cobrar unos 4.400 euros.

Esta última cantidad también se puede cobrar en otros puestos como conductores de maquinaria pesada.

Si nos centramos en los puestos intermedios (arquitectos, jefes de proyecto, ingenieros...), el salario oscila entre los 6.000 y los 6.400 euros.

¿Y cuál sería la cantidad neta? “A esas cantidades hay que restarles más o menos un 30% de impuestos”, aclara.

Respecto a los horarios, especifica que varía dependiendo del tipo de proyecto que sea. No es lo mismo edificación que obra civil.

“Para dar unas pautas generales, y si se trabaja de lunes a viernes, se trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, indica. Pero matiza que “puede haber diferentes turnos”.

En total, unas “37 horas y media semanales más o menos, más todas las horas extra que se tengan que echar. Están pagadas y, por norma general, muy por encima de lo que se paga por una hora normal”.

Además, apunta a que también se puede trabajar de lunes a jueves. “Esto es más propio de ingeniería civil, de carreteras, de puertos, de autopistas o de vías de tren porque muchas veces estas obras están en localizaciones más remotas y la gente necesita fines de semana más largos para poder volver a casa”.