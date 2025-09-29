Ramiro (23 años) no se corta y revela por qué se mudó a Noruega: "Gano el doble de lo que ganaría en España" @ramiraxione - TikTok

El barista, Ramiro Raxione, de 23 años, contó en su cuenta de TikTok las razones por las que decidió mudarse a Noruega en lugar de España, ya que sus seguidores se lo preguntaban constantemente. Su explicación giró en torno a la economía y las oportunidades laborales, aunque también primó su afinidad con el clima y la cultura del país nórdico.

¿Por qué Ramiro Raxione se quedó en Noruega y no en España?

La principal razón por la que Ramiro eligió Noruega por sobre España fue por el dinero. “Lo más importante es la economía, y la economía en Noruega es muy buena”. Además, mencionó que “Lamentablemente, España está pasando por un mal momento”.

Adicionalmente, para él, la posibilidad de trabajar menos horas y mantener un ingreso estable es clave. “Yo gano el doble de lo que ganaría en España siendo barista”, afirmó.

También reconoció que la seguridad fue un punto a favor. Aclaró que “Obviamente, España es un país seguro, pero Noruega le gana”.

El aspecto lingüístico también tuvo peso para el joven oriundo de Argentina, ya que en su experiencia “aquí se habla noruego, pero también mucho inglés. Yo quería aprender inglés, así quería un desafío”, explicó. “Así que ahora ya hablo tres idiomas”, puntualizó con orgullo.

El último motivo estuvo relacionado con el estilo de vida. Ramiro explicó que disfruta del frío y de la calma que le ofrece Noruega. Contó que le gusta el clima frío, como también la tranquilidad, el silencio y la paz que ofrece vivir al lado de los fiordos.

Noruega frente a España: una elección personal y cultural

Aunque aseguró que ama la cultura española, remarcó que su vida encaja mejor en Noruega. “Me gusta estar en casa, hacer mis cosas y tener una buena economía sin necesidad de estar corriendo detrás de todo”, señaló.

Para él, la calma, el frío y la posibilidad de equilibrar trabajo con descanso terminaron siendo decisivos. “Obviamente, no te vas a hacer rico, pero si vas a poder descansar más”, concluyó.