El presentador Pablo Motos y su deuda millonaria: "Me arruiné y debía como si hubiera comprado tres pisos de golpe"

El presentador Pablo Motos, que sigue disfrutando del éxito de su programa El Hormiguero, se pasó por el podcast Tengo un plan presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde se abrió en canal para confesar algunos detalles desconocidos de su vida privada.

A lo largo de la amplia charla que mantuvo, desveló algunas curiosidades de su vida que pocos conocían, sobre todo aquellas que tienen que ver con los peores momentos que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

El valenciano habló de los accidentes que ha sufrido, pero también de la ruina económica en la que se vio inmerso hasta en dos ocasiones. Pese a todo, logró superar los momentos de dificultad para disfrutar actualmente de un buen momento personal y profesional.

Pablo Motos comenzó repasando los accidentes que ha sufrido y que de alguna u otra manera le han marcado en su vida. Asegura que los ha sufrido "haciendo el gamba", lo que le llevó incluso a tener que presentar su programa de Antena 3 con el brazo en cabestrillo.

El presentador ha desvelado que ha tenido momentos muy duros y que lleva "cinco operaciones serias", además de recalcar que: "Cuando perdí el brazo derecho haciendo buceo y, de repente, me rompí el bíceps y me quedé sin mi mano fuerte, la recuperación fue dura".

Sin embargo, sus problemas no solo han sido físicos, sino que también ha atravesado momentos realmente complicados en el terreno económico, y es que ha asegurado que "me he arruinado dos veces", lo que le llevó a una situación límite que no recomienda a nadie.

Asimismo, con respecto a este asunto, el propio Pablo Motos ha explicado que, en su momento, algún multimillonario le ha dicho que "hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad. Y este rico, sabía mucho de este tema".

La primera ruina de Pablo Motos

Pablo Motos no tuvo reparos a la hora de relatar cómo llegó a esa deuda millonaria en dos ocasiones. En la primera ocasión, el comunicador valenciano asegura que el problema llegó como consecuencia de la estafa de un señor.

"Yo estaba haciendo con él publicidad, vino un señor enfadado a la radio. Nadie le hacía caso y yo le hice caso y me dice que le tienen que hacer un descuento en la publicidad y tal. Yo digo, cálmese, señor. Y entonces fui al director y le digo que hay un señor fuera gritando que quiere que le haga un descuento y no está el de publicidad. ¿Qué hago?", comenzó explicando.

El superior de Pablo Motos "me dijo que lo hiciera", pero el problema fue que desde que empezó a trabajar con ese hombre, con el que en un principio todo parecía ser idílico: "ajo y le digo que tiene un 10 por ciento de descuento. Y entonces el tío me miró y dice: Quiero que tú me lleves la publicidad. De repente, pasé de ganar 600 euros a 20.000 euros. Con este dinero, en ese momento, te podías comprar de todo".

Sin embargo, todo cambió cuando ese mismo señor un día le dijo que no tenía tiempo para firmar la publicidad y que lo hiciese él, lo que "era un dineral porque era una publicidad nacional".

Pablo Motos comparte 17 lecciones de vida tras superar dos grandes ruinas económicas.

La situación se complicó aún más cuando "un día, de repente, el tío gana mucho dinero y Farmaindustria le dice que tiene que meter su producto en las farmacias o que, si no, va a tener problemas", unos problemas que al final llegaron al propio Motos.

Y es que ese señor con el que trabaja, de repente desapareció y fue el presentador de El Hormiguero quien tuvo que afrontar una deuda de 35 millones de pesetas, provocándole así un gran agujero financiero.

"Yo pasé en 24 horas de tener mucho dinero y gastar mucho dinero a deber mucho dinero. Yo era un crío y él un estafador", sentenció con respecto a su primera deuda millonaria.

La segunda ruina de Pablo Motos

En cuanto a su segunda ruina económica, esta tuvo lugar por una causa bastante diferente, tal y como explicó el propio Pablo Motos en el podcast Tengo un plan, donde explicó que en esa ocasión tuvo que ver con las inversiones en la Bolsa.

"Me explotó la burbuja inmobiliaria en la cara, en 2008", en una etapa que tuvo lugar antes de su programa de Antena 3, cuando empezó a invertir en Bolsa y vio cómo recibía dinero rápido. Sin embargo, todo cambió de un día para otro.

"Un día me levanto y veo que estaba perdiendo la mitad. Media hora más tarde había perdido el 75 %, salí con mucha avería", explicó, al mismo tiempo que recalcó que gracias a ello aprendió que él no sabía ganar dinero en la Bolsa y que "el dinero rápido es muy peligroso".

Es por ello por lo que, tras vivir sus dos grandes ruinas económicas, decidió abandonar estas vías y se centró en ganar dinero trabajando y lo ha hecho con un programa que se ha convertido en todo un éxito de la televisión.

De hecho, El Hormiguero acumula un total de 20 temporadas entre Cuatro y Antena 3, trabajando en esta última cadena en las últimas 15, desde 2011. Se ha mantenido desde sus inicios como uno de los programas más vistos y líder en su franja horaria.